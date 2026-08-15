خواسته بازنشستگان: دولت دیون خود به تامین اجتماعی را بپردازد تا معوقات واریز شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی به نحوه صدور احکام حقوقی و وضعیت پرداخت معوقات خود انتقاد دارند.

یدالله فرجی (فعال صنفی بازنشستگان و عضو اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در این ارتباط بیان کرد: روی سخن ما با وزیر کار است و صحبت ما در ارتباط با توان سازمان در پرداخت حقوق است. اگر مشکل سازمان در پرداخت حقوق است، چرا تلاش بیشتری برای گرفتن بدهی دولت به سازمان نمی‌کنید؟ اگر موضوع بودجه است، مطالبات ما بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را که بالغ بر هزار همت است، از دولت بگیرید. آیا برکناری مدیرعامل تامین اجتماعی، مشکلات ما را حل می کند؟ چرا به جای این رفتارها، مطالبات انباشته تامین اجتماعی را از دولت طلب نمی کنند؟ مسئله اصلی این است اما گویا دولت درگیر مسائل حاشیه ای است و قصد فراافکنی دارد.

این فعال حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: خواسته های بازنشستگان مشخص است؛ امیدواریم معوقات بازنشستگان هرچه سریع‌تر پرداخت شود؛ سطح خدمات درمانی ارتقا یابد و افزایش مزایا در دستور کار قرار گیرد.

عضو اسبق شورای اسلامی کار واحد جنرال استیل در ادامه بیان کرد: تشکل‌های صنفی همواره در بحث مذاکرات و موضع‌گیری‌های خود چه در حوزه شاغلان و چه در فضای بازنشستگی، باید شفاف و با ذی‌نفعان خود صادق باشند. هم‌صدایی کانون‌ها با ما بازنشستگان در حوزه مطالبات و مطالبه‌گری جدی برای بهبود معاش بازنشستگان، گامی تعیین کننده در همراهی بازنشستگان با کانون‌ها در آینده است؛ ما بازنشستگان توقع داریم کانون‌های بازنشستگی پیشرو در مطالبه‌گری باشند؛ قبل از هر چیز از دولت بخواهند دیون انباشته خود به تامین اجتماعی را هرچه زودتر بپردازد تا معوقات بازنشستگان پرداخت شود.

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