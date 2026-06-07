در تماس با ایلنا مطرح شد؛
ادامه سرگردانی کارگران اخراجی «فولاد پارس سیستان»/ مقرری بیکاری هم به ما تعلق نمیگیرد!
جمعی از کارگران کارخانه فولاد پارس سیستان اعلام کردند «از ابتدای سال جاری در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند و بیکاری آنها، مشکلات جدی مالی برای خانوادههایشان ایجاد کرده است».
گروهی از کارگران تعدیلی کارخانه فولاد پارس سیستان، در تماس با ایلنا، نسبت به وضعیت بلاتکلیفی شغلی و عدم دریافت مطالبات مزدی خود از ابتدای سال جاری ابراز نگرانی کردند.
به گفته آنان، این وضعیت باعث بروز مشکلات جدی معیشتی برای خانوادههای کارگران شده است.
طبق اظهارات مطرحشده کارگران، مسئولان شرکت به برخی کارگران وعده بازگشت به کار در آینده را دادهاند و همین موضوع موجب شده بسیاری از آنان از پیگیریهای حقوقی و شکایت رسمی خودداری کنند، در حالی که هنوز آنها بازگشت به کار نشدهاند و در عین حال، وضعیت معیشتیشان روز به روز دشوارتر شده است.
کارگران اعلام کردند: به رغم پیگیریهای مکرر، هنوز با آنها تسویه حساب نشده و مطالباتشان معوق مانده است.
این کارگران اضافه کردند: زمانی که بعد از اخراج برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به شعبه تامین اجتماعی شهر محل اقامت خود مراجعه کردیم به ما گفته شد «در زمان تسویه حساب، وضعیت ما را به صورت تعلیقی ثبت کردند»؛ در نتیجه مقرری بیمه بیکاری به ما تعلق نمیگیرد.
مسئولان کارخانه، در پاسخ به مراجعات کارگران، علت تعدیل نیروی کار و فراهم نشدن امکان بازگشت نیروها را کمبود ورق فولاد عنوان کردهاند و اعلام داشتهاند که با بهبود شرایط و تأمین مواد اولیه و ثبات در تولید فولاد، کارگران تعدیلی را به کار باز میگردانند.
کارگران در پایان با اشاره به افزایش هزینههای زندگی، عنوان کردند: انتظار داشتیم با اعمال افزایش ۶۰ درصدی حقوق، بخشی از فشار معیشتی جبران شود، اما در شرایط فعلی با تعدیل و بیکاری مواجه شدهایم.
آنان خواستار رسیدگی فوری مسئولان ذیربط نسبت به وضعیت بلاتکلیفِ شاغلان سابق این واحد صنعتی هستند و تأکید کردند: تأمین حداقل نیازهای ضروری زندگی، برای بسیاری از کارگران دشوار شده است.