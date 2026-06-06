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جزئیات مصدومیت سه کارگر در آتش‌سوزی یک کارخانه ظروف بیمارستانی در اهواز

جزئیات مصدومیت سه کارگر در آتش‌سوزی یک کارخانه ظروف بیمارستانی در اهواز
کد خبر : 1794822
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به دنبال آتش سوزی یک واحد صنعتی در اهواز، سه کارگر دچار سوختگی شدند.

به گزارش ایلنا، یک آتش سوزی در یک کارخانه که در زمینه تولید و ضدعفونی ظروف بیمارستانی در یکی از شهرک‌های صنعتی اهواز فعالیت داشت، به وقوع پیوست. این کارخاه با سه سوله به دلایلی که هنوز اعلام نشده، به طور کامل دچار آتش سوزی شد و آتش نشانان به اطفای حریق پرداختند. 

از قرار معلوم؛ در این حادثه سه کارگر حاضر در محل بر اثر تماس با نوعی ماده پودری موجود در مجموعه دچار ر مصدومیت شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.

 

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