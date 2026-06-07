چرا «قند ممسنی» همچنان تعطیل است؟/ صبوری چندین ساله کارگران برای بازگشت به کار

یکی از کارگران کارخانه «قند ممسنی» واقع در شهرستان رستم به خبرنگار ایلنا گفت: این واحد تولیدی بعد از گذشت حدود ۱۰ سال تعطیلی (مرداد ماه ۱۴۰۲) در حالی با واگذاری به هیات حمایت از تولید، با ۹۰ کارگر فعالیت خود را از سر گرفت که بعد از گذشت چندین ماه به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات مالی برای خرید مواد اولیه، مجدداً تعطیل و کارگران آن بیکار شدند.

کارگران می‌گویند: بعد از سال‌ها انتظار، علیرغم اینکه کار آماده‌سازی این واحد انجام شده و تجهیزات و ماشین آلات آن آماده تولید است هنوز اقدامی برای بازگشایی کارخانه از سوی مسئولان انجام نشده است.

یک کارگر با بیان اینکه یکبار پاییز ۱۴۰۰ همزمان با سفر رئیس جمهور وقت به استان فارس، معاون اجرایی رئیس جمهور پس از بازدید از کارخانه قند ممسنی وعده پیگیری و اشتغال دائم کارگران را داد، گفت: با وجود آنکه آن زمان اعضای ستاد تسهیل موانع تولید، چندین جلسه برای رفع مشکلات این کارخانه و بازگشایی آن برگزار کردند و این کارخانه به هیات حمایت از تولید برای راه‌اندازی واگذار شد، اما چون حمایت مالی صورت نگرفت مجدداً تولید متوقف و کارگران بلاتکلیف وبیکار شدند.

به گفته وی؛ واحد تولیدی «قند ممسنی»، سالهاست دچار فراز و نشیب و چالش‌های کارگری بوده و به گواهی آنچه خود شاهد بوده‌ایم مشکل اصلی آن به مشکلات اقتصادی و مالی مربوط می‌شود. امیدواریم دولت در زمینه تامین منابع مالی به این کارخانه که نیاز به حمایت دارد، کمک کند.

ظاهراً این واحد صنعتی جدا از طلب کارگران، بدهی‌های زیادی به چند نهاد دولتی و خصوصی دارد که این بدهی‌ها، از عوامل اصلی تعطیلی چندین‌ساله کارخانه و بیکاری کارگران بوده است.

این کارگر قند ممسنی با تاکید بر اینکه صبر کارگران برای بازگشایی کارخانه به سر رسیده، در خاتمه تصریح کردند: در آخرین پیگیری‌هایی که از مسئولان صورت گرفته، مسئولان مدعی‌اند این کارخانه باید دوباره برای واگذاری به مزایده گذاشته شود اما واگذاری که به اهلش انجام نشود در نهایت به تعطیلی ختم می‌شود.

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