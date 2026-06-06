منابع کارگری در کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) در استان فارس به خبرنگار ایلنا گفتند: پیش از این، واحد تولیدکننده انواع محصولات مخابراتی به بخش خصوص ودر نهایت سازمان حمایت از صنایع واگذار شده بود که در ادامه با مشکلات متعدد مدیریتی و مالی مواجه شد.

برپایه این اطلاعات، طی یک هفته گذشته مالکیت کامل این واحد تولیدی به یک کارفرمای بخش خصوصی واگذار شده که وعده راه اندازی تولید و پرداخت مطالبات معوقه کارگران را داده است. .

از قرار معلوم، نداشتن اهلیت مالی و مدیریتی سهامدار قبلی شرکت موجب خسارت زیادی به کارگران کارخانه و در نهایت اهالی منطقه شده است.

به ادعای این کارگران؛ مشکلات کارخانه آی تی آی شیراز زمانی آغاز شد که این واحد صنعتی سال ۱۳۸۲ بدون کارشناسی به بخش خصوصی با فعالیتی غیرمرتبط واگذار وشد و با افزایش مشکلات سرانجام سال ۱۳۸۸ دولت تصمیم گرفت این کارخانه را در سال ۱۳۸۸ به هیأت حمایت از صنایع واگذار کند که در ادامه کار اقدامات موثری برای احیای آن صورت نگرفت؛ در نتیجه از آن زمان تاکنون که حدودا ۱۷ سال می‌گذرد با مشکلات رکود و تعطیلی کامل روبه‌رو بودیم و طی این مدت، برای پیگیری مشکلات‌مان پیگیری‌ها و تجمعات متعددی انجام داده‌ایم.

طبق گزارش منابع خبری ایلنا، در کارخانه‌ای تی آی شیراز نزدیک به هزار کارگر مشغول کار بودند که در نتیجه عملکرد سهامدار قبلی با چندین ماه حقوق معوقه، شغل و درآمد خود را به یکباره از دست داده وبیکار وسرگردان شدنده‌اند. در عین حال تعدادی از کارگران در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور بودند که با مشکلات متعددی روبرو شدند که هنوز امکان بازنشستگی برای برخی از آن‌ها فراهم نشده است.

به گفته این کارگران؛ هم اکنون مهمترین دغدغه و نگرانی آن‌ها علیرغم وصول مطالبات پرداخت نشده، اهلیت داشتن سهامدار جدید در اداره این واحد تولیدی است.

به گفته کارگران، کارخانه مخابرات راه دور زمانی حدود ۷۵ درصد از تجهیزات مخابراتی کشور را تولید می‌کرد که یکی از آخرین پروژه‌های آن تولید کارت‌های سوخت بود که متاسفانه آن هم از فعالیت بازایستاد.

طبق ادعای کارگران این کارخانه، هیچیک از مسئولان استانی و شهرستان شیراز از شرایط واگذاری این واحد تولیدی و آینده شغلی کارگران شاغل و تعدیلی که طی سالهای گذشته پیگیر بازگشایی کارخانه آی تی آی بوده‌اند، به درستی باخبر نیستند.

کارگران می‌گویند: امیدواریم اینبار وعده‌ها در حد شعار نباشد و اقدامات خوبی برای احیای این کارخانه فراهم شود.

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