تاکید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر رفع مشکلات بیمه تکمیلی
در دیدار مدیران گروه بازنشستگی فولاد با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، بر «چابکسازی فرایندها» و «افزایش رضایتمندی» بازنشستگان به عنوان اولویت اصلی تأکید شد.
به گزارش ایلنا، در نشست مشترک مدیران گروه بازنشستگی فولاد با علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، راهکارهای اجرایی برای ارتقای سطح رفاه و معیشت بازنشستگان فولاد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه، ضمن مرور چالشهای موجود، تصمیمات مهمی با هدف ایجاد گشایش در وضعیت معیشتی بازنشستگان اتخاذ گردید که محورهای اصلی آن به شرح زیر است:
۱. پایان صف انتظار و پرداختهای فوری
یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست، اتخاذ تصمیم برای حذف کامل صف انتظار دریافت حمایتهای مالی ضروری بود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اینکه بازنشستگان نباید در انتظار طولانی برای دریافت حقوق اولیه خود بمانند، دستور داد که با برنامهریزی دقیق، فرآیند پرداخت بهگونهای اصلاح شود که عزیزان بازنشسته در کوتاهترین زمان ممکن پس از ثبت درخواست، از این خدمات بهرهمند شوند. همچنین مقرر شد مبلغ این حمایتها در سال جدید بهروزرسانی شود.
۲. پیگیری جدی رفع مشکلات بیمه تکمیلی
در این نشست، دغدغههای بازنشستگان در خصوص وضعیت بیمه تکمیلی به تفصیل مطرح شد. با توجه به گزارشهای واصله از مشکلات تمدید بیمه تکمیلی در ذوبآهن اصفهان، بر ضرورت پیگیری فوری و رفع موانع موجود تأکید شد تا هیچ بازنشستهای در حوزه درمان با چالش مواجه نشود.
۳. تحول در نظام پاسخگویی و تکریم بازنشستگان
در راستای افزایش رضایتمندی جامعه پیشکسوتان، تصمیم بر این شد که تحولات ساختاری در سیستم پاسخگویی به تماسها و درخواستهای بازنشستگان اعمال شود. هدف از این تغییر، ایجاد یک مسیر ارتباطی چابک، سریع و شفاف است تا بازنشستگان در کمترین زمان ممکن پاسخهای لازم را دریافت کنند. جزئیات این طرح بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
۴. شفافیت، انضباط اداری و استفاده از ظرفیت تخصصی
دکتر ازوجی با اشاره به لزوم حاکمیت نظم و انضباط در مجموعه، بر استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسان خبره بدنه گروه بازنشستگی فولاد تأکید کرد. وی همچنین رعایت دقیق آییننامهها در انتصابات و شفافیت در فرایندهای مدیریتی را لازمه حرکت به سوی بهرهوری بیشتر دانست.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، با اشاره به مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد:
«تلاش ما این است که با تعامل سازنده با دولت و مجلس، داراییهای صندوق به شکلی مؤثر مولدسازی شود تا با صیانت از این سرمایهها، زنجیرهای منسجم برای ارتقای رفاه و معیشت شما پیشکسوتان عزیز فراهم آوریم.»
این نشست با تأکید بر برگزاری مستمر جلسات برای حصول نتایج ملموس به پایان رسید. گروه بازنشستگی فولاد متعهد است با جدیت، پیگیر اجرای این تصمیمات باشد تا آرامش و رفاه خانواده بزرگ بازنشستگان فولاد بیش از پیش تأمین گردد.