به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن این کارزار آمده است:

«با عنایت به دستور صریح رئیس محترم جمهور جناب دکتر پزشکیان مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو در روز کارگر مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ بدینوسیله ما کارکنان شرکتی که با عناوین مختلف از قبیل: ارکان ثالث، پیمانکاری و. . در دستگاه‌های اجرایی کشور مشغول بکار هستیم از مسئولین مربوطه اعم از معاون اول رئیس جمهور، رئیس محترم سازمان اداری استخدامی کشور و دیگر معاونین و وزرای محترم دولت انتظار داریم هر چه سریعتر نسبت به اجرایی شدن دستور صریح رئیس جمهور که از وعده‌های ایشان در ایام انتخابات نیز بود، اقدام نمایند.

بدیهی است با تحقق دستور مذکور نه تنها عدالت و امنیت شغلی برقرار خواهد شد بلکه مهمتر از آن، رضایتمندی جامعه میلیونی کارگران و سرمایه اجتماعی کشور را نیز به همراه خواهد داشت.»

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