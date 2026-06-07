یک فعال صنفی بازنشستگان لشگری در گفتوگو با ایلنا:
خبری از فوق العاده خاص نشد؟/ سفره خالی بازنشستگان با ۲۰درصد افزایش حقوق
یک فعال صندوق بازنشستگی لشکری گفت: خرداد از نیمه گذشت اما پیگیریها نشان میدهد این ماه هم - حداقل تا این لحظه - خبری از پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده خاص بازنشستگان نیروهای مسلح نیست.
امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق نیروهای مسلح به ایلنا گفت: خرداد از نیمه گذشته اما پیگیریها نشان میدهد این ماه هم - حداقل تا این لحظه - خبری از پرواخت مابه التفاوت فوقالعاده خاص بازنشستگان نیست.
رهبر افزود: درست است که این مبلغ ۶۰۰ هزار تومان است و دو ماه معوقه رقم چندانی نمیشود، اما ببینید چه به روز بازنشستگان آوردید که پیگیر همین مبلغ هستند؟!
وی ادامه داد: در حالی که موج افزایش قیمتها و گرانی، معیشت میلیونها بازنشسته را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است، بسیاری از این اقشار همچنان در انتظار اقدام مؤثر دولت و مجلس برای جبران کاهش شدید قدرت خرید خود هستند.
وی گفت: سالهاست که از مواد ۶۴، ۸۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بهعنوان ابزارهای قانونی حفظ عدالت در نظام پرداخت و تأمین معیشت کارکنان و بازنشستگان یاد میشود. اما آنچه امروز در زندگی روزمره این قشر مشاهده میشود، فاصلهای قابل توجه با اهداف و وعدههای پیشبینیشده در این قوانین دارد.
رهبر تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اساسی افزایش چشمگیری داشته اما افزایش حقوق سالانه به میزان ۲۰ درصد و پرداخت مبلغی بسیار محدود تحت عنوان «فوقالعاده خاص»، از نگاه بازنشستگان، نهتنها پاسخگوی هزینههای روزافزون زندگی نیست، بلکه شکاف میان درآمد و مخارج خانوارها را عمیقتر کرده است.
رهبر در ادامه افزود : در چنین شرایطی، انتظار از دولت و مجلس این است که با درک واقعیتهای اقتصادی جامعه، تصمیماتی متناسب با نرخ تورم و شرایط معیشتی مردم اتخاذ کنند.
وی بیان کرد: بازنشستگان نیروهای مسلح به علت حضور در جنگ تحمیلی دچار آسیبهای جسمانی و روحی هستند و خود همین باعث میشود کمتر بتوانند به دنبال شغل دوم بروند. ضمن اینکه سوال مهم این است که اصلا چرا یک بازنشسته باید به سراغ شغل دوم برود؟!
بازنشستگان نیروهای مسلح میپرسند که آیا مسئولان افزایش قیمتها را همانگونه که مردم در سفرههای خود لمس میکنند، مشاهده میکنند؟
این فعال صندوق بازنشستگی لشکری در پایان گفت: انتقادها همچنین متوجه عملکرد نهادهای مسئول در پیگیری مطالبات معیشتی است. بسیاری معتقدند رسیدگی به مشکلات اقتصادی و حفظ کرامت معیشتی بازنشستگان نیروهای مسلح نباید به حاشیه رانده شود.