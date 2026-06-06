خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار احکام حقوقی/ هنوز چیزی قابل رویت نیست!

بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار احکام حقوقی/ هنوز چیزی قابل رویت نیست!
کد خبر : 1794713
لینک کوتاه کپی شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند: هنوز احکام حقوقی جدید در سامانه‌ها قابل رویت نیست.

بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، اعلام کردند: هنوز احکام حقوقی جدید در سامانه‌های مربوطه قابل رویت نیست.

این بازنشستگان می‌گویند: از صبح زود امروز (شانزدهم خرداد) در تلاشیم اما هنوز احکام حقوقی سال جدید را دریافت نکرده‌ایم.

قرار بود احکام حقوقی بازنشستگان تا قبل از پانزدهم خرداد صادر شود. 

بازنشستگان انتظار دارند احکام به سرعت صادر شود و با رفع مشکلات پیش آمده، افزایش حقوق از خرداد اعمال گردد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی