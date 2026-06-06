بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار احکام حقوقی/ هنوز چیزی قابل رویت نیست!
بازنشستگان تامین اجتماعی میگویند: هنوز احکام حقوقی جدید در سامانهها قابل رویت نیست.
بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، اعلام کردند: هنوز احکام حقوقی جدید در سامانههای مربوطه قابل رویت نیست.
این بازنشستگان میگویند: از صبح زود امروز (شانزدهم خرداد) در تلاشیم اما هنوز احکام حقوقی سال جدید را دریافت نکردهایم.
قرار بود احکام حقوقی بازنشستگان تا قبل از پانزدهم خرداد صادر شود.
بازنشستگان انتظار دارند احکام به سرعت صادر شود و با رفع مشکلات پیش آمده، افزایش حقوق از خرداد اعمال گردد.