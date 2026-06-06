مصدومیت ۳ امدادگر اورژانس چناران حین ماموریت

به گزارش ایلنا، این حادثه عصر روز گذشته برای سه نفر از امداد گران اورژانسپایگاه شهری شماره یک گلبهار چناران زمانی رخ داد که این سه نفر حین ماموریت برای انتقال بیمار دچار حادثه تصادف با خودرو شدند.

از قرار معلوم؛ سرنشینان سوار یک دستگاه آمبولانس بودند، حین ماموریت برای نجات سرنشینان یک خودرو سواری در محور کمربندی چناران بعد از خروجی اخلمد به سمت مشهد اقدام می‌کنند اما حین امدادرسانی به مصدومان، یک دستگاه خودروی تیبا از عقب با آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برخورد می‌کند.

گفته می‌شود؛ همه مصدومان به بیمارستان ثامن‌الائمه (ع) شهرستان چناران منتقل شدند.

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