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بر اثر حوادث کار جداگانه رخ داد؛

مرگ سه سیمبان اداره برق فقط در سه روز!

مرگ سه سیمبان اداره برق فقط در سه روز!
کد خبر : 1793962
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طی سه روز گذشته، سه سیمبان اداره برق قوچان و یزد بر اثر دو حادثه کار جداگانه جان باختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه نخست روز دوشنبه (۱۱ خرداد ماه) برای یک سیمبان تعمیرات اداره برق قوچان به نام «حسین خضری» حین کار تعمیرات در ارتفاع تیرک دچار برق گرفتگی شد و جانش را از دست داد. 

همکاران وی می‌گویند: مرحوم خضری از سیمبانان فنی واحد تعمیرات بوده که متاسفانه دچار برق گرفتگی با فشار متوسط می‌شود. 

همچنین روز سه شنبه (۱۲ خرداد ماه)، «امید رفیعی» و «حامد محمدی»، دوسیمبان جوان بخش تعمیرات پستهای انتقال برق یزد که، به علت حادثه رانندگی حین ماموریت در مور جاده چادر ملو جان باختند.

همکاران وی می‌گویند: مرحومان «حسین خضری»، «امید رفیعی» و «حامد محمدی»، همانند اکثر سیمبانان جان باخته در حادثه کار بر اثر افزایش تعداد شیفت‌های کاری و افزایش مأموریت‌ها و خستگی زیاد (که موجب پایین آمدن ایمنی و دقت در انجام کار سیمبانان می‌شود) دچار حادثه کار شده‌اند.

گفتنی است طی یک ماه گدشته، شماری از کارگران سیمبان همانند حمید حسین پناهی از سنندج، مهرداد کریمی از رفسنجان و  زبیح الله صابری از سیمبانان پیمانکار توزیع برق قزوین، بر اثر حادثه برق گرفتگی و سقوط از تیرک برق جان خودرا از دست داده‌اند که مرگ این کارگران اطلاع‌رسانی نشده است.

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