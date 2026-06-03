به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگان صنعت نفت در اطلاعیه‌ای نسبت به شایعات مطرح شده درباره روند همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق و همچنین وام‌های رفاهی افراد تحت پوشش آن، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

در پی انتشار اخباری در فضای مجازی پیرامون برخی پرداخت‌ها و مصوبات احتمالی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، مدیریت صندوق ضمن احترام به دغدغه‌های به‌حق ذی‌نفعان، اعلام می‌دارد هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی تنها از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی این صندوق معتبر بوده و مطالب مطرح‌شده در سایر مجاری، در حال حاضر در زمره گمانه‌زنی‌های غیررسمی قرار دارند.

صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در خصوص موارد چهارگانه مطرح‌شده، بدین‌وسیله شفاف‌سازی می‌نماید:

۱. علی‌الحساب مستمری: در خصوص پرداخت علی‌الحساب مستمری، این موضوع تابع تأمین منابع لازم است و همانند سنوات گذشته، پس از نهایی شدن فرآیند تأمین مالی و تعیین سازوکار اجرایی، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ بنابراین هرگونه پیش‌بینی زمانی در این خصوص فاقد قطعیت است.

۲. موضوع ارزشیابی (متناسب‌سازی سالانه): فرآیند ارزشیابی کارکنان و بازنشستگان یک امر اداری و داخلی است. در حال حاضر هیچ تصمیم نهایی و قطعی برای پرداخت در ماه جاری اتخاذ نشده است و هرگونه ابلاغیه رسمی پس از طی مراحل قانونی منتشر خواهد شد.

۳. تسهیلات وام گردشگری: اولویت‌بندی پرداخت وام‌های گردشگری برای مشمولان، همواره در دستور کار صندوق قرار دارد. با این حال، برنامه‌های اجرایی برای ادامه پرداخت‌ها و اولویت‌بندی‌های جدید در حال بررسی کارشناسی است و طرح زمان‌بندی‌های قطعی در فضای مجازی، گمانه‌زنی است. پس از قطعیت یافتن برنامه جدید، جزئیات آن به‌صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.

۴. همسان‌سازی بازنشستگان ۱۴۰۳: موضوع همسان‌سازی بازنشستگان سال ۱۴۰۳ در حال طی مراحل اداری و قانونی است. این فرآیند مستلزم اخذ مصوبات لازم از مراجع بالادستی از جمله هیئت امنای محترم صندوق است و تا زمانی که این مراحل به پایان نرسیده و ابلاغیه رسمی صادر نگردد، هرگونه ادعا در خصوص قطعی شدن پرداخت، فاقد وجاهت است.

صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت ضمن تأکید بر تلاش مستمر جهت ارتقای سطح رفاهی ذی‌نفعان، از تمامی بازنشستگان و کارکنان ارجمند درخواست می‌نماید اخبار موثق را صرفاً از پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی صندوق یا دفاتر رسمی نمایندگی صندوق‌ها پیگیری نموده و از توجه به مطالب منتشرشده در بسترهای غیررسمی که ممکن است موجب بروز نگرانی یا ایجاد انتظارات غیرواقعی شود، اجتناب نمایند.

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