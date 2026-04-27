افزایش ۱۲ درصدی فوتی‌های حوادث کار در مازندران / فوت ۱۲۲ کارگر در سال قبل

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۱۲ درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی عباسی  از افزایش ۱۲ درصدی فوتی های  ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که در این مدت ۱۲۲ نفر بر اثر این حوادث جان خود را از دست داده‌اند که شهرستان ساری با بیشترین و سقوط از بلندی با ۷۱ مورد، اصلی‌ترین علت وقوع این تقدیرهای تلخ بوده است. 

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، با تشریح آمار تلفات حوادث کار در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۲۲ نفر (شامل ۱۱۸ مرد و ۴ زن) بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان باختند که این رقم نسبت به سال پیش از آن، رشدی ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. 

وی گفت: از مجموع متوفیان، ۸۷ نفر متاهل و مابقی مجرد بوده‌اند. 

عباسی در رابطه با دلایل اصلی وقوع مرگ‌ومیرها افزود: سقوط از بلندی با ۷۱ فوتی همچنان در رتبه اول علت مرگ‌های ناشی از حوادث کار قرار دارد و پس از آن، برخورد جسم سخت با ۲۴، برق‌گرفتگی با ۱۸ و سایر موارد با ۹ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. 

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره بازه زمانی وقوع این حوادث تصریح کرد: بیشترین آمار مرگ‌ومیر با ۱۶ مورد در ماه‌های مرداد و بهمن ثبت شده و کمترین میزان نیز مربوط به فروردین ماه با ۴ مورد فوتی بوده است. 

وی در خصوص تفکیک شهرستانی این حوادث گفت: شهرستان‌های ساری با ۱۷، آمل با ۱۵ و نوشهر با ۱۰ فوتی بیشترین موارد و شهرستان‌های جویبار و محمودآباد هر کدام با یک فوتی، کمترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داده‌اند. 

عباسی در ادامه به وضعیت سنی جان‌باختگان اشاره کرد و افزود: بیشترین آمار متوفیان مربوط به گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۸ فوتی است، در حالی که افراد بالای ۶۰ سال با ۸ فوتی، کمترین سهم را در این آمار دارند. 

این مقام قضایی همچنین از افزایش آمار مصدومان خبر داد و گفت: در سال گذشته، ۸۷۶ مصدوم ناشی از حوادث کار (۸۰۷ مرد و ۶۹ زن) به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن، ۲ درصد افزایش یافته است. 

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: ارزش نهادن به جان انسان‌ها، تدوین برنامه‌های ایمنی در محیط کار، رعایت استانداردها، آموزش مستمر و عبرت‌آموزی از حوادث گذشته، از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش این آسیب‌های جبران‌ناپذیر است.

 

