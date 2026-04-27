به گزارش ایلنا، علی عباسی از افزایش ۱۲ درصدی فوتی های ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که در این مدت ۱۲۲ نفر بر اثر این حوادث جان خود را از دست داده‌اند که شهرستان ساری با بیشترین و سقوط از بلندی با ۷۱ مورد، اصلی‌ترین علت وقوع این تقدیرهای تلخ بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، با تشریح آمار تلفات حوادث کار در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۲۲ نفر (شامل ۱۱۸ مرد و ۴ زن) بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان باختند که این رقم نسبت به سال پیش از آن، رشدی ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت: از مجموع متوفیان، ۸۷ نفر متاهل و مابقی مجرد بوده‌اند.

عباسی در رابطه با دلایل اصلی وقوع مرگ‌ومیرها افزود: سقوط از بلندی با ۷۱ فوتی همچنان در رتبه اول علت مرگ‌های ناشی از حوادث کار قرار دارد و پس از آن، برخورد جسم سخت با ۲۴، برق‌گرفتگی با ۱۸ و سایر موارد با ۹ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره بازه زمانی وقوع این حوادث تصریح کرد: بیشترین آمار مرگ‌ومیر با ۱۶ مورد در ماه‌های مرداد و بهمن ثبت شده و کمترین میزان نیز مربوط به فروردین ماه با ۴ مورد فوتی بوده است.

وی در خصوص تفکیک شهرستانی این حوادث گفت: شهرستان‌های ساری با ۱۷، آمل با ۱۵ و نوشهر با ۱۰ فوتی بیشترین موارد و شهرستان‌های جویبار و محمودآباد هر کدام با یک فوتی، کمترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داده‌اند.

عباسی در ادامه به وضعیت سنی جان‌باختگان اشاره کرد و افزود: بیشترین آمار متوفیان مربوط به گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۸ فوتی است، در حالی که افراد بالای ۶۰ سال با ۸ فوتی، کمترین سهم را در این آمار دارند.

این مقام قضایی همچنین از افزایش آمار مصدومان خبر داد و گفت: در سال گذشته، ۸۷۶ مصدوم ناشی از حوادث کار (۸۰۷ مرد و ۶۹ زن) به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن، ۲ درصد افزایش یافته است.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: ارزش نهادن به جان انسان‌ها، تدوین برنامه‌های ایمنی در محیط کار، رعایت استانداردها، آموزش مستمر و عبرت‌آموزی از حوادث گذشته، از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش این آسیب‌های جبران‌ناپذیر است.

