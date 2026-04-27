به گزارش ایلنا و به نقل از اتحادیه سراسری کارگران اسپانیا (UGT)، پپه آلوارس، دبیرکل اتحادیه سراسری کارگران اسپانیا، روز دوشنبه در مراسمی که برای استقبال از روز جهانی کارگر (اول ماه می) برگزار شد، در منطقه وایکاس مادرید در جمع کارگران سخنرانی کرد و ضمن بیان مشکلات اقتصاد جهانی، حقوق کارگران اسپانیایی را یادآور شد و بر ضرورت محکومیت جنگ علیه ایران تاکید کرد.

آلوارس با اشاره به ضرورت افزایش حداقل دستمزد کارگران در اسپانیا و همه کشورهای جهان، ضرورت تقویت عدالت را یادآور شد و گفت: «بدون جنبش افزایش حداقل دستمزد، امروز جنبش برابری بین زن و مرد، جنبش‌های مدنی اقلیت‌ها و.. نیز وجود نداشت. بدون افزایش حداقل دستمزد، متوسط دستمزد کارگران ماهر نیز سقوط می‌کرد.»

آلوارس تأکید کرد که اول ماه مه امسال باید جنبه‌ی بین‌المللی مشخص داشته باشد و همچنین مخالفت با جنگ ایران باید یکی از مطالبات جدی کارگران و اتحادیه‌ها در سراسر جهان باشد. او گفت: «باید اول ماه مه‌ای برگزار کنیم که خیابان‌ها را با درخواست صلح برای ایران منفجر کند. باید شعار نه به جنگ را بلندتر فریاد بزنیم و با اقدامات ترامپ مخالفت کنیم.»

او افزود: این جنگ قیمت‌ها را بالا برده، جنگ بسیاری از مردم را می‌کشد و پیامدهای منفی برای شهروندان همه جای جهان خواهد داشت.

در زمینه‌ی اقتصادی، آلوارس خواستار توزیع بیشتر ثروت شد و گفت: شرکت‌های اروپایی به صورت متوسط سال گذشته بیش از ۱۳٪ سود کرده‌اند، بخشی از این سود باید در دستمزدها منعکس شود. او همچنین کاهش ساعت کار هفتگی به ۳۷ ساعت در هفته را یکی از دیگر اهداف اصلی جنبش صنفی در اروپا دانست.

سرانجام، آلوارس در مورد وضعیت مسکن، به‌ویژه در منطقه‌ی مادرید هشدار داد: «بانیان نظام سرمایه‌داری در همه‌جا از جمله در اسپانیا، ارائه مسکن عمومی را نابود کرده‌اند. باید دوباره با کمک دولت، مسکن عمومی برای کارگران بسازیم و قیمت آن را مقرون‌به‌صرفه کنیم.»

