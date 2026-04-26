مهلت استفاده‌ از کالابرگ تا ۱۴ اردیبهشت تمدید شد +جزئیات

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش معاون رفاه وزارت کار اعلام کرد: از ۱۷ دی تاکنون چهار مرحله کالابرگ پرداخت شده است و این پرداخت‌ها حتی در شرایط جنگ به‌موقع انجام شده است.

وی گفت: افرادی که تاکنون از کالابرگ خود استفاده نکرده‌اند تا ۱۴ اردیبهشت مهلت خرید دارند.

بر اساس اعلام وزارت کار، اعتبار کالابرگ فروردین‌ماه نیز برای کسانی که آن را مصرف نکرده‌اند تا پایان اردیبهشت تمدید شده است.

معاون وزیر کار افزود: طرح یسنایی شامل حمایت تغذیه‌ای مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال و همچنین تغذیه مضاعف کودکان زیر پنج سال در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است و ادامه می‌یابد.

وی تصریح کرد: وزارت رفاه در راستای اجرای ماده ۳ مصوبه تضمین امنیت غذایی سناریو‌های مختلفی را برای جبران تورم سبد غذایی خانوار به دولت ارائه کرده است.

در سناریوی نخست مابه‌التفاوت قیمت سبد استاندارد شامل ۲۳۸۶ کیلوکالری انرژی روزانه با احتساب ۱۱ قلم کالای اساسی میوه سبزیجات و نان محاسبه شده است و دو سناریوی دیگر بر اساس میزان اثرپذیری کالا‌ها از تغییرات نرخ ارز تدوین شده‌اند.

او تأکید کرد: اقلام اساسی کالابرگی شدیداً از افزایش نرخ ارز ترجیحی و نوسانات ارز تالار اول و دوم متأثر شده‌اند و هدف طرح این است که اعتبار کالابرگ به صورت فصلی متناسب با تورم به‌روزرسانی شود تا امنیت غذایی مردم حفظ شود.

به گفته وی دولت با توجه به شرایط جنگ و محدودیت‌های بودجه‌ای در حال نهایی کردن تصمیم‌ها برای حمایت از معیشت مردم است و منطق اصلی طرح کنونی انتقال مستقیم یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی است.

معاون وزیر کار اعلام کرد: نوبت جدید شارژ کالابرگ ۱۵ اردیبهشت انجام می‌شود و اگر مصوبه افزایش اعتبار در اردیبهشت نهایی نشود اجرای آن به خرداد موکول خواهد شد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۵ حدود ۹۹۶ همت به طرح کالابرگ اختصاص یافته است و مرحله جدید واریز اعتبار از ۱۵ اردیبهشت آغاز می‌شود.

او همچنین اعلام کرد: با توسعه زیرساخت‌ها تعداد پایانه‌های فروشگاهی از ۲۶۰ هزار به بیش از ۶۱۰ هزار دستگاه افزایش یافته است.

بر اساس گفته وی دولت در حال انجام تحلیل جغرافیایی و پایش دقیق دهک‌های مختلف مصرف‌کنندگان است تا عدالت در توزیع یارانه‌ها به حداکثر برسد.

