به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست "زنان در کارزار تولید و کار" به مناسبت هفته کار و کارگر بعدازظهر امروز شنبه ۵ اردیبهشت‌ ماه با حضور بهروزآذر،معاون رییس‌جمهور، مهاجرانی، سخنگوی دولت، رضایی، معاون روابط کار وزارت کار، نماینده تشکل‌های کارگری در حوزه زنان، خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس و مالک‌حسینی، معاون اشتغال وزیر کار، برگزار شد.

بهروز آذر، معاون رییس‌جمهور، در ابتدای این جلسه گفت: یکی از شعارهای دولت چهاردهم از ابتدا این بود که زنان دیگر نقش تشریفاتی نخواهند داشت، بلکه در جایگاه‌های تخصصی و حرفه‌ای به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، حتی در شرایطی که دورکاری اعلام شد، بسیاری از زنان در محل کار خود باقی ماندند و دوشادوش مردان به فعالیت ادامه دادند و نقش مهمی در اداره امور کشور ایفا کردند.

وی ادامه داد: در این میان، روایت‌هایی نیز وجود دارد که نشان‌دهنده اوج تعهد است؛ از جمله بانویی باردار که علی‌رغم توصیه به دورکاری، در محل کار خود حاضر شد و حتی در معرض خطر قرار گرفت، اما با لطف الهی آسیبی ندید و همچنان به فعالیت خود ادامه داد، چرا که معتقد بود حتی یک ساعت اختلال در تأمین کالاهای اساسی مردم قابل پذیرش نیست.

بهروزآذر گفت: مردم عزیز کشور از همان لحظات ابتدایی، به‌صورت خودجوش در صحنه حضور یافتند و با وجود شرایط سخت، میدان را خالی نکردند. این سرمایه عظیم اجتماعی، نقطه قوت بی‌نظیر کشور ماست.

معاون رییس‌جمهور گفت: اهداف دشمن از جمله تجزیه کشور، تغییر نظام و ایجاد تفرقه میان مردم، هیچ‌یک محقق نشد و امروز شاهد انسجام و همدلی بیشتر میان مردم هستیم؛ این همان معنای واقعی پیروزی است.

وی ادامه داد: با این حال، در کنار این موفقیت‌ها، آسیب‌هایی نیز به کشور وارد شده است. از جمله در بخش صنعت، به‌ویژه صنایع فولاد، خساراتی وارد شده که زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار داده است. در جنگ ۱۲ روزه شاهد آمار نسبتا بالای خروج از بازار کار بودیم و پیش‌بینی می‌شود این آمار در جنگ سوم تحمیلی بالاتر است.

وی بیان کرد: همچنین در بازار کار، کاهش اشتغال به‌ویژه در میان زنان نگران‌کننده است. آمارها نشان می‌دهد که یک سوم از متقاضیان بیمه بیکاری را زنان تشکیل می‌دهند، که با توجه به سهم کمتر آنان در اشتغال رسمی، موضوعی قابل تأمل و نیازمند اقدام فوری است.

وی بیان کرد: قبل از جنگ، بسته‌های سیاستی متعددی برای حمایت از زنان در حوزه اشتغال طراحی شده بود که گروه‌های مختلفی از جمله زنان سرپرست خانوار، خانه‌دار، شاغل، بازنشسته و دارای فرزند معلول را در بر می‌گرفت. این بسته‌ها آماده ارائه بود و قرار بود در کمیسیون‌های مختلف چکش‌کاری شود، اما متأسفانه با آغاز جنگ، روند بررسی آن‌ها متوقف شد و اکنون در حال بازبینی مجدد و در دستور کار است.

وی گفت: پیش از شروع جنگ می‌دانستیم که زنان و کودکان اولین قربانیان هر جنگی هستند و در این جنگ هم حداقل در حوزه اشتغال قربانیان جدی هستند و باید برای آنها تدبیر داشت.

بهروزآذر به قطع اینترنت جهانی در ایران اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های اینترنتی که ناشی از شرایط جنگی و برخلاف سیاستهای دولت چهاردهم است نیز بر مشاغل غیررسمی، که بخش عمده‌ای از آن را زنان تشکیل می‌دهند، تأثیر منفی گذاشته و دسترسی آنان به بازار را محدود کرده و دچار مشکلات جدی شده‌اند. امید است به شرایط عادی و اینترنت آزاد برگردیم، و امیدواریم امکان اجرای سیاست‌های حمایتی در توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم شود.

او ادامه داد: در مجموع، همان‌گونه که در این چهل روز با همکاری و اعتماد متقابل میان مردم، دولت و نیروهای مسلح توانستیم موفق عمل کنیم، در ادامه مسیر نیز نیازمند همفکری، همکاری و تلاش جمعی هستیم. عبور از این شرایط نیازمند خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم انسانی کشور است.دولت نیز در این مسیر تلاش کرده است نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و موانع موجود را تا حد امکان کاهش دهد. امید است با همراهی نخبگان حاضر در این جلسه، ایده‌های نو به سرعت مطرح، دسته‌بندی و اجرایی شوند.

