نماینده عالی کارفرمایان در نشست تاب آوری کار و تولید:
صندوق بیمه بیکاری «توان» ندارد / دستگاهها در جنگ جزیرهای عمل کردند
آهنیها گفت: به دلیل اعمال برخی معافیتهای بیمهای مصوب مجلس، به سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی بینالنسلی آسیب زدیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مشترک نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی درباره تاب آوری کار و تولید در شرایط جنگ و پساجنگ، با حضور دبیرکل خانه کارگر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، عصر امروز در معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در این نشست، علی اصغر آهنیها (فعال کارفرمایی و عضو کارفرمایی شورای عالی کار) گفت: در هر جنگی بخش تولید کشور دچار مشکلات عدیده میشود. بخش خدماتی نیز به دلیل اختلالها دچار مشکل میشود.
وی افزود: دشمن برخی از زیرساختهای ما را مورد اصابت قرار داد که ممکن است دچار مشکل شویم. برخی از این ضربات بخشی از زنجیره تولید ما را مورد آسیب قرار داده است. این ضربات، نیروی انسانی را به عنوان اصلیترین محور تولید مورد آسیب قرار داده است. برخی از واحدهای ما تاب آوری نداشته و به سراغ بیمه بیکاری رفتهاند.
آهنیها تصریح کرد: در همه جای دنیا بیمه بیکاری برای حل مشکلات موقت در اقتصاد است. اما ما به دلیل تصویب و اعمال برخی معافیتهای بیمهای مصوب مجلس، به سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی بینالنسلی آسیب زدیم.دولت این معافیتها و امتیازات ویژه را از جیب نپرداخته است. دولت باید هر ماه این بدهیها را به تامین اجتماعی می پرداخت. در چنین شرایطی، بنیه کافی در صندوق بیمه بیکاری نیز وجود نخواهد داشت و دولت باید حمایت لازم را فوری به عمل آورد.
این فعال کارفرمایی تاکید کرد: یکی از چالشهای ما بحث قطع ارسال مواد اولیه و گرانی این مواد برای تولید است که باعث تورم شده است. فشار تورم اول روی فرودستان، بازنشستگان و کارگران میآید. در این شرایط صادرات کاهش مییابد و درآمد ارزی ما متوقف میشود و زنجیره کار دچار اختلال میشود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی اختیارات توسط دولت چهاردهم به استانها داده شد، حداکثر تلاش برای کاهش فشار معیشتی در دوران جنگ شد. اما بحران نیروی انسانی کماکان پابرجاست. امنیت شغلی نیروی کار در دوران جنگ به دلیل تضعیف واحدهای تولیدی دچار خدشه جدی شده است.
آهنیها اضافه کرد: ما در همه دستگاهها شیوههای غلطی در مدیریت بحران اقتصادی دوره جنگ دیدهایم. ما به تغییر رویکرد با مشارکت تشکلهای کارفرمایی و کارگری در مدیریت واحدهای بحرانزده، ترمیم زیرساختها و صنایع کلیدی نیاز داریم. ما نباید به خود صنایع آسیب دیده، بازسازی را واگذار کرده و تورم را با ایجاد واسطه مضاعف کنیم.
این فعال کارفریایی خاطرنشان کرد: اثر کمبود فناوری و قطعات یدکی به دلیل عدم امکان واردات، در برخی صنایع بسیار مشهود است. سرمایه داخل کشور به سمت خارج کشور رفته و در این شرایط باید راه را برای وارد کردن ارز به کشور و آوردن ماشین آلات و لوازم یدکی تولید، بازکنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: از سویی، اصلاح عناوین شغلی توسط تأمین اجتماعی پدر تولید را در آورده است. از سوی دیگر، وزارت صنعت و اداره دارایی، فشار خاص خود را به کارفرمایان میآورند. آیا مدیریت ما در دوره جنگ باید مثل قبل باشد؟ هر دستگاه نباید ساز خود را بزند و باید به مردم روحیه بدهند نه اینکه روحیه مردم را کاهش دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید با اختیار زدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانها، بوروکراسی و زمان کار را کاهش دهیم. اگر رخوت اداری تغییر نکند و دولت چابک نشود، قطعا با مشکلات حادتری مواجه میشویم که کار اقتصادی را متوقف میکند.