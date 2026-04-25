سازمان تامین اجتماعی خبر داد:
غیرفعال شدن سامانه ۱۴۲۰ برای چند ساعت
به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیهای از غیرفعال شدنِ سامانه ۱۴۲۰ برای ساعاتی خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زبر است :
«به اطلاع کلیه مخاطبان گرامی سازمان تامین اجتماعی میرساند که به منظور ارتقای زیرساختها و با هدف افزایش ظرفیت و سرعت پاسخگویی، مرکز تماس تلفنی ۱۴۲۰ از ساعت ۲۱ الی ۲۴ امروز شنبه ۵ اردیبهشت ماه، غیرفعال است.
یادآور میشود مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواستهای کلیه بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان است».