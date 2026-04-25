مرگ دلخراش یک کارگر در مشهد حین کار با دستگاه دایکات

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری از فوت یک کارگر واحد تولیدکننده کارتن، مستقر در بزرگراه پیامبر اعظم مشهد واقع در استان خراسان رضوی خبر داد.

وی گفت: این کارگر حدودا ۳۰ساله حین کار با دستگاه «دایکات» جان باخت.

وی افزود: علت این حادثه به‌طور دقیق مشخص نیست اما در این خصوص پی گیری‌های لازم از سوی نهادهای مرتبط صورت گرفته است.

«دایکات» از جمله ماشین آلاتی‌ست که در کارگاه‌های بزرگ برای برش پلاستیک، ورقه‌های فلزی، کاغذ، انواع جعبه کارتن و مقوا به شکل‌های خاص برای تولید انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

