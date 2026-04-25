به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم‌ بزرگداشت هفته کارگر با تجدید میثاق اعضای خانه کارگر و دبیرکل این تشکل و حضور سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدا و نثار گل آغاز شد.

در این مراسم، علاوه بر حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) و جمعی از اعضای این تشکل کارگری و مدیرکل کار استان تهران در حرم امام خمینی، حضار با حضور در قطعه ۴۲ و ۵۰ بهشت زهرا و ادای احترام به شهدای کارگر جنگ ۳۹ روزه، اعلام کردند مسیر این شهدا را ادامه خواهند داد.

در این مراسم حاضرین با ادای احترام و اهدای گل نثار چند تن از شهدای کارگر جنگ اخیر از جمله علی صادقی (برادر معاون دبیرکل خانه کارگر) بر ضرورت حفظ یاد و خاطره این شهیدان تاکید کردند.

در حاشیه این مراسم، علیرصا محجوب اظهار کرد: متاسفانه ما هنوز تمامی شهدای کارگر جنگ تحمیلی سوم را شناسایی نکردیم؛ امروز تنها چند تن از این عزیزان را زیارت کردیم.

وی افزود: از این پس، ادای احترام به شهدای کارگر به برنامه‌های هرساله ما در کنار تجدید میثاق با امام راحل بدل خواهد شد و ما مدیون این شهدا هستیم.

سام دلیری (مدیرکل کار استان تهران) نیز در این مراسم تاکید کرد: خون شهدای جنگ تحمیلی ۳۹ روزه جان تازه‌ای به درخت ۴۷ ساله انقلاب و نظام بخشیده است.

انتهای پیام/