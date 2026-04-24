لزوم ترمیم حقوق کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه ها

به گزارش ایلنا، حاجی‌بابایی در نامه‌ای به پزشکیان، با اشاره به افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از اسفند ۱۴۰۴، خواستار ترمیم حقوق کارکنان غیرهیأت علمی شد.

به گفته وی، این گروه با وجود تحصیلات و توانمندی، سال‌هاست از پایین‌ترین حقوق برخوردارند و افزایش اخیر باعث نارضایتی گسترده آنان و بازنشستگان دو وزارتخانه علوم و بهداشت شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۹ و ۱۰ قانون اساسی و تأکید بر اجتناب از تبعیض، خواستار دستور ویژه رئیس‌جمهور برای رسیدگی همزمان از طریق سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی شد.

