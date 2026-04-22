تکذیب ادعاهای متنسب به سازمان فنی و حرفهای درباره بیمه بیکاری
نقلقولهای منتشرشده درباره بیمه بیکاری و حقوق کارکنان فاقد اعتبار است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفهای در اطلاعیهای اخبار منتسب به این سازمان درباره بیمه بیکاری را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
برخی اخبار منتشرشده در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی به نقل از غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این سازمان درباره «افزایش مبلغ بیمه بیکاری، پرداخت پیش از موعد حقوقها و راهاندازی سامانهای برای جمعآوری اطلاعات افراد بیکار» را تکذیب کرد.
سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور اعلام کرده است که مرجع تخصصی مهارتآموزی و تربیت نیروی کار ماهر است و موضوعاتی نظیر بیمه بیکاری، زمان و نحوه پرداخت حقوق کارگران و موارد مشابه در حوزه مأموریتهای این سازمان قرار ندارد.
در این اطلاعیه تأکید شده است تصمیمگیری و اعلام نظر درباره بیمه بیکاری و پرداخت حقوق کارگران بر عهده سازمان تأمین اجتماعی و معاونتهای تخصصی مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و طرح این موضوعات به نام رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور فاقد وجاهت و اعتبار است.
روابط عمومی سازمان همچنین اعلام کرد: تنها مرجع رسمی انتشار اخبار و اطلاعیههای سازمان، درگاه اطلاعرسانی رسمی آن است و نقلقولهای غیرمستند یا برداشتهای نادرست از سخنان مسئولان، قابل استناد نیست.
در پایان این اطلاعیه از رسانههای کشور خواسته شده است با توجه به حساسیت فضای اطلاعرسانی، در بازنشر مطالب منتسب به دستگاهها و مسئولان، دقت لازم را بهکار گرفته و اخبار را صرفاً از منابع رسمی دریافت و منتشر کنند.