به گزارش ایلنا و به نقل از شبکه تلویزیونی RTE ایرلند، جمعی از بازنشستگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای دبنهامز ایرلند در اعتراض به تعطیلی این فروشگاه‌ها، دست به تجمع اعتراضی در دوبلین (پایتخت) زدند.

کارمندان سابق فروشگاه‌های زنجیره‌ای دبنهامز، اعلام کردند یک ماه از اعلام تعطیلی تمام فروشگاه‌های دبنهامز در ایرلند می‌گذرد و حقوق بازنشستگان این فروشگاه و بیمه درمانی آنان با بحران مواجه شده است.

انحلال فروشگاه‌های زنجیره‌ای دبنهامز باعث از دست رفتن حدود ۱۰۰۰ شغل در ایرلند شده است.

آنا پیلکینگتون، که در فروشگاه خیابان هنری دبنهامز در دوبلین شاغل بوده است، در میان معترضان می‌گوید: من دو ماه به بازنشستگی اخراج شدم. امروز اما در مقابل دفتر بیمه بیکاری تجمع کردیم تا شاید بخشی از حقوق خود را دریافت کنیم.

کارکنان اخراجی و بازنشستگان این مجموعه به جای حداقل‌های قانونی و مزایا، برای غرامت ورشکستگی و دریافت حداقل حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی خود در حال کشمکش با مدیران این شرکت منحل شده هستند.

کارگران مجموعه می‌گویند شرکت صندوقی به ارزش سه میلیون پوند -که از طریق حق بیمه‌های کارکنان تشکیل شده است- دارد و باید از این صندوق، کلیه نیروها را تامین نماید و غرامت لازم را به آن‌ها بپردازد.

