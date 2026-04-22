به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری اصحاب رسانه با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر کار و دبیرکل خانه کارگر در رابطه با برگزاری برنامه‌های گرامیداشت هفته کارگر صبح امروز در ستاد وزارت کار برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در رابطه با مراسم این روز گفت: واقعیت هفته کارگر این است روز کارگر یک روز اعتراضی است که ما به صورت جشن برگزار می‌کنیم. برای گرامیداشت روز کارگر در روز جمعه، بحث تجدید بیعت با رهبر شهید و مراسم بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی را نیز داریم. همچنین مراسمی برای زنان کارگر نیز توسط خانه کارگر به صورت مجزا برگزار خواهد شد. ما با مراسم تجدید بیعت با رهبر شهیدمان در محوطه‌ی بیت رهبری همراهی خواهیم داشت.

دبیرکل خانه کارگر افزود: ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت) مراسمی همه‌ساله برای بحث ایمنی و بهداشت شغلی برگزار می‌شود. سال گذشته درباره هوش مصنوعی و ایمنی بود و امسال شعار آن جنبه‌های روانی بهداشت محیط کار و سلامت روان نیروی کار است. ما از محیط‌های دانشگاه خواستیم مراسمی در این ارتباط برگزار کنند.

محجوب تاکید کرد: ما در چهارچوب هفته کارگر، بحث حمایت از ضرورت ساخت مسکن کارگری از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری را داریم و تمایل داریم که دست کم به شکل نمادین برخی پروژه‌ها در این چهارچوب کلنگ بخورد. البته در این حوزه قانون وجود دارد و کار نباید در حد نمایشی باقی بماند و انصافاً آقای میدری به عنوان وزیر کار پیگیری داشتند.

این مقام کارگری خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد خالص درآمد واقعی کارگران در طول عمرشان به مسکن اختصاص می‌یابد. ما معتقدیم با همدلی شرکای اجتماعی می‌توان بحران مسکن را در نهایت حل کرد.

محجوب گفت: باوجود اینکه مزد مصوب سال جاری بسیار کمتر از رقمی بود که ما محاسبه کرده بودیم، ولی جسارت دولت در افزایش ۶۰ درصدی مزد حداقل بگیران قابل ستایش است و فشاری که به وزیر کار برای یکماه دیر ابلاغ کردن مصوبه مزدی شورای عالی کار وارد آمد، بی‌سابقه بود. نگرانی ما برای معیشت واقعی است اما ما معتقدیم بن کارگری به شکل خالص خود احیا شود.

همچنین محمدهادی عسگری (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار) در ادامه این نشست گفت: ما به عنوان سیاستگذار هفته کارگر از تمامی تشکل‌های کارگری و کارگران می‌خواهیم در برنامه‌های گرامیداشت هفته کارگر فعالانه شرکت کنند.

وی اظهار کرد: روز شنبه در اولین روز هفته کارگر که روز میثاق کارگران با امامین انقلاب نامگذاری شده، برنامه تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی را در حرم مطهر داریم. همچنین در ادامه برنامه دیدار مسئولان با شهدای کارگر جنگ تحمیلی اخیر را داریم.

عسگری تصریح کرد: ما در ادامه این هفته، نشست‌هایی در کشور و استان‌ها با تمرکز بر واحدهای تولیدی آسیب دیده و حل مشکلات آن‌ها داریم. واحدهایی نیز برنامه احیای تولید را دارند که در دوشنبه برگزار می‌کنیم.

معاون وزیر کار ادامه داد: با مشارکت فرزندان کارگران در روز سه شنبه، بحث ورزش کارگری در همه استان‌ها را داریم و در چهارچوب تاب آوری بر ورزش کارگری و خانوارهای آنان برنامه‌هایی خواهیم داشت. همچنین در روز چهارشنبه نیز تقدیر از کارگران نمونه در جشنواره امتنان برگزار خواهد شد. در این جشنواره از کارگرانی که در جنگ و حفظ تولید نقش ایفا کرده و ایثارگری کردند، تقدیر خواهد شد. در روز پنج شنبه نیز گردهمایی‌های کارگران برگزار خواهد شد که خانه‌های کارگر مسئولیت اجرای این برنامه‌ها را خواهند داشت.

او تاکید کرد: مستند «تولید در آتش» براساس روایت‌های فعالیت کارگران و تولید در جنگ است که در هفته کارگر از آن رونمایی خواهد شد.

در ادامه‌ی این نشست، علیرضا محجوب به پیشینه اول ماه مه (روز جهانی کارگر) پرداخت و با نقد برخی روایت‌های رایج اظهار کرد: حادثه اول ماه مه در آمریکا رخ داده که هنوز هم در آن کشور، استثناهایی در این زمینه وجود دارد. اما بقیه دنیا اول ماه مه را به عنوان روز کارگر گرامی می‌دارند.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تلاش برای جلوگیری از روایت درست این واقعه در آمریکا خاطرنشان کرد: از آن موقع تاکنون در آمریکا روایت‌ها را جوری خوانده و عرضه کرده‌اند که این حادثه تمام‌شده تلقی شود و بگویند داستان کشتار کارگران را کمونیست‌ها ساخته‌اند. ما باید برنامه‌های هفته کارگر را حول محور یازدهم اردیبهشت و اول ماه می‌به شکلی برگزار کنیم که واقعیت آن رویداد و ظلمی که کارگران آمریکایی را به حرکت واداشت، روشن شود.

او تصریح کرد: حسب آنچه در درخواست‌های بیمه بیکاری ثبت شده، در جنگ رمضان ۱۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم از بین رفته است. البته تبعات بیکاری ناشی از بحران اقتصادی پس از جنگ، ارقامی بیش از این خواهد بود.

محجوب یادآور شد: کمااینکه حسب گزارشات واصله در جنگ ۱۲ روزه نیز ۶۰۰ هزار نفر به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند که البته بیش از ۳۰۰ هزار نفر آن‌ها در ماه‌های آتی جبران شد و به چرخه اشتغال رسمی پیوستند. در خصوص مابقی نیز نمی‌توان گفت که بیکار مانده‌اند، چون ممکن است به مشاغل دیگر یا بخش غیررسمی روی آورده باشند. برای روشن شدن ابعاد دقیق این مسئله نیاز به تحقیقات میدانی وجود دارد.

محجوب با اشاره به معرفی تعداد زیادی از کارگران به صندوق بیمه بیکاری خاطرنشان کرد: لکن مشخص نیست این افراد چه مدت از مزایای صندوق بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

محجوب با اشاره به اقدامات حمایتی در این خصوص افزود: به مقامات استانی تأکید شده است که با مشارکت نمایندگان تشکلات اجازه ندهند رابطه کارگر و کارفرما دچار گسست شود. می‌توان با استفاده از سازوکارهایی مانند کار توافقی و بهره‌گیری از بیمه بیکاری، بخشی از کسری دستمزد را جبران کرد تا هم کارگران آسیب نبینند و هم بنگاه‌ها بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند و پس از عبور از شرایط دشوار، فعالیت کامل خود را از سر بگیرند.

در پایان نشست، عسگری نیز درباره بنگاه‌های آسیب دیده در جنگ گفت: در نهادهای ذی‌ربط در وزارت کار در حال شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای آسیب دیده هستیم و پس از آن، با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی دولت بسته‌های حمایتی برای بازسازی این واحدها، ارائه خواهیم داد.

