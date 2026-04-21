تمدید قرارداد خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری تا پایان اردیبهشت

بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری؛ به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیند درمان بازنشستگان کشوری، قرارداد سال ۱۴۰۴ با شرکت بیمه دانا به مدت یک ماه (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵) تمدید شد.

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی برگزاری فرآیند مناقصه قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای سال ۱۴۰۵ و با تصمیم «کمیسیون معاملات صندوق بازنشستگی کشوری» مبنی بر تجدید مناقصه جهت طی تشریفات قانونی و برگزاری مرحله دوم مناقصه، به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیند درمان ذینفعان، قرارداد سال ۱۴۰۴ با شرکت بیمه دانا به مدت یک ماه (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵) تمدید شد.

بر این اساس، موارد زیر جهت آگاهی و اطمینان خاطر بازنشسته‌ها اعلام شده است:

۱. تمدید قرارداد: قرارداد سال ۱۴۰۴ بیمه تکمیلی درمان تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ معتبر بوده و تمامی تعهدات آن پابرجا است.

۲. استمرار خدمات در مراکز درمانی: بازنشستگان هیچ‌گونه نگرانی بابت مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد نداشته باشند؛ تمامی مراکز طرف قرارداد کماکان طبق روال سال گذشته آماده ارائه خدمات هستند.

۳. پرداخت هزینه‌های خسارت درمان: فرآیند پذیرش اسناد درمانی و پرداخت هزینه‌ها بدون هیچ مشکلی و مطابق با ضوابط قرارداد سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت.

این گزارش می‌افزاید: صندوق بازنشستگی کشوری در تلاش‌ است تا با طی سریع تشریفات قانونی در کمیسیون معاملات و برگزاری نوبت دوم مناقصه، قرارداد جدید را نهایی کرده و ثبات خدمات درمانی را برای سال پیش‌رو تضمین کنند.

