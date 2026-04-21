تمدید قرارداد خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری تا پایان اردیبهشت

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی برگزاری فرآیند مناقصه قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای سال ۱۴۰۵ و با تصمیم «کمیسیون معاملات صندوق بازنشستگی کشوری» مبنی بر تجدید مناقصه جهت طی تشریفات قانونی و برگزاری مرحله دوم مناقصه، به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیند درمان ذینفعان، قرارداد سال ۱۴۰۴ با شرکت بیمه دانا به مدت یک ماه (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵) تمدید شد.