آغاز رتبهبندی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای
فرآیند ممیزی پروندههای رتبهبندی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور آغاز شد.
به گزارش ایلنا، فرایند ممیزی پروندههای رتبهبندی مربیان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور از اول اردیبهشت آغاز شده است. مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان با اشاره به پایان یافتن مهلت اولیه برای تکمیل مدارک، اعلام کرد: مربیان همچنان یک مهلت ۱۰روزه برای بارگذاری و ارسال مدارک خود خواهند داشت.
جلالالدین صدری با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای تکمیلشده بهصورت فصلی انجام میشود، گفت: پروندههایی که تا ۱۰ اردیبهشت تکمیل شوند در بازه بهار بررسی و اعمال خواهند شد و پروندههای ثبتشده پس از این تاریخ در چرخه رسیدگی فصل بعد قرار میگیرند.
بهگفته او، امکان بارگذاری مدارک پس از ۱۰ اردیبهشت بدون محدودیت زمانی وجود دارد، اما رسیدگی به آنها به فصل بعد موکول خواهد شد.
دبیر هیئت ممیزی مرکزی طرح رتبهبندی مربیان همچنین به کاهش ساعت عملکرد آموزشی موردنیاز اشاره و تصریح کرد: با توجه به وضعیت خاص سال ۱۴۰۴، ساعت عملکرد آموزشی به ۸۱۱ ساعت کاهش یافته و هیئتهای ممیزی استانی میتوانند این میزان را متناسب با شرایط، تا ۸۰۰ ساعت نیز کاهش دهند.
وی درباره وضعیت مربیانی که در مرخصی زایمان یا استعلاجی هستند، توضیح داد: این افراد تا پایان دوره مرخصی، در رتبه پایه قرار میگیرند و پس از بازگشت میتوانند نسبت به تشکیل پرونده و بارگذاری مدارک اقدام کنند. ملاک ارزیابی عملکرد آموزشی این مربیان، یک سال پیش از آغاز مرخصی خواهد بود.
صدری با اشاره به چندمرحلهای و زمانبر بودن فرایند ممیزی، افزود: برای تمامی افرادی که پرونده آنها در دست بررسی است، رتبه پایه در نظر گرفته شده و مبلغ مربوط به آن در حقوق اردیبهشتماه بهصورت رفاهی پرداخت میشود.
او همچنین از پیگیریهای حقوقی برای اعمال این مبالغ در احکام رسمی از طریق مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی خبر داد.
مدیرکل منابع انسانی با یادآوری اینکه شرط ورود به فرایند رتبهبندی، داشتن کارت شناسایی ID و کارنامه آموزشی دورههای بدو استخدام است، تأکید کرد: مربیانی که دارای کسری مهارت هستند باید تا پیش از آغاز دوره بعدی بررسیها در فصل آینده، دورههای آموزشی لازم را تکمیل کنند.
همچنین مربیانی که بر اساس مصوبات جدید هیئت مرکزی ممیزی مشمول رتبهبندی شدهاند – از جمله مربیان مرکز تربیت مربی و همکاران مراکز با وضعیت خاص – میتوانند از روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت با مراجعه به سامانه مربوطه مدارک خود را تکمیل کنند.