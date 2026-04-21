جزییات افزایش حقوق و متناسبسازی بازنشستگان فولاد اعلام شد
مدیر امور فنی و بازنشستگی گروه بازنشستگی فولاد از اعمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق بهصورت پلکانی معکوس و تکمیل فرآیند متناسبسازی تا سقف ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد احکام جدید بازنشستگان از امروز در سامانه مربوطه قابل مشاهده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه بازنشستگی فولاد، معصومه صفائیان، مدیر امور فنی و بازنشستگی این گروه، با تبریک فرا رسیدن ماه ذیالقعده و آغاز دهه کرامت، جزییات افزایش حقوق فروردینماه ۱۴۰۵ و فرآیند متناسبسازی را تشریح کرد.
وی با اشاره به صدور احکام جدید بازنشستگان اظهار داشت: «بازنشستگان گرامی میتوانند از امروز با مراجعه به سایت گروه بازنشستگی فولاد، احکام حقوقی جدید خود را که با لحاظ افزایش سالیانه و جزییات متناسبسازی صادر شده است، مشاهده و دریافت کنند.»
۱. افزایش سالانه (پلکانی معکوس):
طبق مصوبه هیئت وزیران، افزایش حقوق امسال با هدف حمایت بیشتر از سطوح پایینتر به صورت «پلکانی معکوس» اعمال شده است:
ضریب افزایش: ۲۰ درصد نسبت به حقوق سال ۱۴۰۴
عدد ثابت: مبلغ ۲۷.۵۴۰، ۰۰۰ ریال به حقوق تمامی مشمولان اضافه شده است.
(شامل کلیه بازنشستگانی که تا پایان اسفند ۱۴۰۴ بازنشسته شدهاند).
۲. تکمیل متناسبسازی (برنامه هفتم):
در سال جاری، گام نهایی متناسبسازی برای رسیدن به سقف ۱۰۰ درصد مابهالتفاوت اجرا میشود:
سال گذشته: ۷۰ درصد مابهالتفاوت پرداخت شده بود.
سال ۱۴۰۵:۳۰ درصد باقیمانده مابهالتفاوت حکم قبل و بعد از متناسبسازی اعمال شده تا این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
۳. سایر مزایا:
مبالغ حق عائلهمندی و اولاد به شرح زیر افزایش یافته است:
حق همسر: از ۲۱.۰۰۶، ۸۷۵ ریال به ۲۵.۲۰۸، ۲۵۰ ریال
حق فرزند: از ۱۷.۱۹۳، ۷۶۵ ریال به ۲۰.۶۳۲، ۵۱۸ ریال
هزینه ازدواج و فوت: از ۳۷.۶۶۷، ۵۰۰ ریال به ۴۵.۲۰۱، ۰۰۰ ریال
۴. نحوه مشاهده احکام و فیش حقوقی:
احکام جدید همزمان با افزایش سالانه صادر شده و هماکنون از طریق سامانه زیر قابل دریافت است:
https://payslip.irsbf.ir:8443/payslip/portlet/main.xhtml
نکته مهم در خصوص بازنشستگان بعد از واگذاری: احکام افزایش حقوق این دسته از بازنشستگان پس از ابلاغ مصوبات مرتبط با میزان افزایش متناسبسازی (براساس مفاد آییننامه اجرایی متناسبسازی) صادر خواهد شد. در فیش فروردینماه این افراد، در حال حاضر صرفاً «افزایش سالانه» اعمال شده است.