عدم واریز حقوق فروردین برای برخی بازنشستگان تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی میگویند: حقوق فروردین ماه (۱۴۰۵) برای برخی از حروف آخر الفبا واریز نشده است.
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از واریز نشدن مستمری فروردین ماه خود انتقاد کردند.
این بازنشستگان که نام خانوادگیشان با حروف آخر الفبا از جمله «میم»، «واو» و »ع»آغاز میشود، میگویند: تا این لحظه (۱۰صبح روز سه شنبه اول اردیبهشت) هنوز حقوق خود را نگرفتهاند.
بازنشستگان میگویند: در زمانبندی اعلامی از سوی تامین اجتماعی قرار بود حقوق همه بازنشستگان تا پایان وقت اداری دیروز پرداخت شود. ما همچنان منتظریم اما حقوقمان واریز نشده است.