در تماس با ایلنا مطرح شد؛
مشکلات کارگران روزمزد میدان گازی تنگه بیجار/ وضعیت شغلی و مزدی خوبی نداریم
تعدادی از کارگران روزمزد تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در میدان گازی تنگه بیجار استان ایلام، از شرایط شغلی خود انتقاد دارند.
برخی کارگران روزمزدی شاغل در میدان گازی تنگه بیجار که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری طرح وساخت «بینا» فعالیت دارند، به ایلنا میگویند وضعیت شغلی ما بسیار وخیم است؛ از شروع جنگ همه بیکار شدیم و هیچ خبری از کار نیست و ظاهراً هیچکس ما را به یاد ندارد!
این کارگران خودشان را کارگران روزمزد شرکتی در پروژه فاز دوم انتقال میعانات به پالایشگاه گاز ایلام در میدان نفتی تنگه بیجار معرفی میکنند؛ این گروه از شاغلان که تعدادشان به حدود ۲۰ نفر میرسد خواستار نظارت مسئولان برای برخورداری از قرارداد دائمی کار، حقوق قانونی و بیمه مستمر تامین اجتماعی هستند.
یکی از کارگران با بیان اینکه با آغاز جنگ اخیر همه با یک تا سه سال سابقه کار بیکار شدهایم، پیش از این نیز بابت کار روزانه خود دستمزد دریافت میکردیم، اضافه کرد: پیمانکار در صورت نیاز به سراغمان میآید. اگر کار روزانهای در کار نباشد، درآمدی نداریم. با آغاز جنگ اخیر نیز منبع کسب درآمد خود را موقتاً از دست دادهایم و برای مدتی نزدیک به چهل روز بدون کار هستیم.
او گفت: هر کدام از ما که از بومیان منطقه و دارای مدارک دانشگاهی هستیم، به امید آینده و اشتغال پایدار (با اتمام پروژه) با پیمانکار همکاری داریم اما پیمانکار با کارگران معترضی که به دنبال حق و حقوق خود هستند سریع برخورد کرده و آنها را تهدید به اخراج میکند، بنابراین وضعیت شغلی مشخصی نداریم و هر کدام با چند سر عائله، نمیدانیم چگونه زندگی را اداره کنیم.
یکی دیگر از کارگران گفت: همانند کارگران ساختمانی درآمد ما روزانه است و روز به روز زندگی میکنیم؛ با افزایش هزینهها هر چه در میآوریم، همان روز خرج میکنیم.
این کارگر در ادامه افزود: ما همیشه کار نداریم؛ گاهی کار هست و گاهی نیست. حالا در این شرایط، نگرانیمان بیشتر شده؛ خلاصه امیدواریم بتوانیم راهی برای گذران زندگی بیابیم.
او به نیابت از همکاران خود، از مسئولان شرکت نفت و اداره کل کار استان ایلام درخواست کرد به وضعیت شغلی و پرداختهای کارگران روزمزد و قراردادهای آنها در میدان نفتی تنگه بیجار رسیدگی کنند تا آنها نیز امنیت شغلی و معیشتی داشته باشند.