به گزارش ایلنا، کمیته حمایت از کسب‌وکار دولت در تازه‌ترین نشست خود، درباره وضعیت بیمه رانندگان فعال در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی تصمیم‌گیری جدیدی کرد.

بر اساس مصوبه یکصد و دومین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکارها، بیمه رانندگان فعال در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی از این پس به‌صورت اختیاری خواهد بود.

گفتنی است که آبان‌ماه سال گذشته مجلس طرحی برای بیمه اجباری این رانندگان مطرح کرده بود. طبق این طرح، ۴ درصد از کرایه هر سفر به‌عنوان سهم بیمه به سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شد و رانندگان نیز موظف بودند ماهانه ۱۳.۵ درصد از درآمد خود را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند. با این حال، این پیشنهاد با واکنش پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی روبه‌رو شد.

آن‌ها هشدار دادند اجرای چنین مدلی می‌تواند هزینه سفر را برای مسافران افزایش دهد و درآمد رانندگان را کاهش دهد. همچنین برخی منتقدان تأکید داشتند که با توجه به فعالیت پاره‌وقت بسیاری از رانندگان و نبود رابطه استخدامی مشخص میان پلتفرم‌ها و رانندگان، اجرای بیمه اجباری به شکل پیشنهادی با چالش‌هایی همراه است.

اکنون بر اساس این مصوبه جدید، سازمان تأمین اجتماعی موظف است رانندگانی را که تمایل دارند به‌صورت خویش‌فرما بیمه شوند، تحت پوشش قرار دهد و امکان بهره‌مندی آن‌ها از خدمات بیمه‌ای را فراهم کند. اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار ابراز امیدواری کرده‌اند که با اجرای این تصمیم و همکاری همه ذی‌نفعان، هم از کسب‌وکارهای نوپا حمایت می‌شود و هم وضعیت رفاهی رانندگان فعال در پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند بهبود می‌یابد.

