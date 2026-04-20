نگرانی بازنشستگان کشوری از عدم پرداخت حقوق/ واریز به اردیبهشت موکول میشود؟
حقوق بازنشستگان کشوری هنوز واریز نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اعلام بازنشستگان کشوری، هنوز حقوق کارکنان بازنشسته دولت به حسابها واریز نشده است.
محمدرضا انتظاریان (فعال صنفی بازنشستگان کشوری و نماینده بازنشستگان فرهنگی استان خراسان شمالی) اعلام کرد: همواره حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با یک تا دو روز تاخیر واریز میشد اما این ماه برای اولین بار این تاخیر به حدود یک هفته رسیده است.
این فعال حقوق بازنشستگان کشوری با بیان اینکه بازنشستگان کشوری از موکول شدن زمان پرداخت به ابتدای اردیبهشتماه و پیامدهای معیشتی آن در سفره خود نگران هستند، گفت: امیدواریم مسئولان ذیربط تا پایان امروز (سی و یکم فروردینماه) حقوق بازنشستگان کشوری را واریز کنند و کار را به اردیبهشت موکول نکنند.