به گزارش ایلنا، علی راستگو در جلسه بزرگداشت هفته کار و کارگر با تشریح وضعیت معیشتی کارگران، اظهار کرد: در بسیاری از بحران‌های اقتصادی، نخستین واکنش واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو است، زیرا کارگران آسیب‌پذیرترین و کم‌صداترین قشر جامعه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر ظرفیت برخی واحدهای تولیدی افزود: کارخانه‌هایی که زمانی دو هزار کارگر داشتند، امروز بدون جذب نیروی جایگزین، تعداد کارکنان خود را به حدود هزار نفر یا کمتر رسانده‌اند. در مواردی نیز افزایش ارزش زمین کارخانه‌ها موجب شده برخی سرمایه‌گذاران تعطیلی واحد تولیدی را بر ادامه فعالیت ترجیح دهند.

راستگو با بیان اینکه مجموع دریافتی کارگران دارای یک فرزند حدود ۲۲ میلیون تومان و برای دو فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان است، اظهار کرد: در شرایطی که هزینه حداقلی مسکن به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده، درآمد کارگران هیچ تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد. حتی با فرض دریافتی ۲۶ میلیون تومان نیز تأمین حداقل‌های ضروری ممکن نیست.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس ادامه داد: فشار اقتصادی به‌صورت مستمر و تدریجی بر کارگران وارد می‌شود و ناچاریم جلسات متعددی برای پیگیری مشکلات برگزار کنیم. با وجود مصوبات مشخص، معمولاً در روزهای پایانی هر دوره، مسائل جدیدی ایجاد می‌شود که فشار مضاعفی بر جامعه کارگری وارد می‌کند.

راستگو با اشاره تداوم فشارهای اقتصادی واینکه می‌تواند زمینه‌ساز تنش در میان کارگران شود و امنیت شغلی آنان را تحت تأثیر قرار دهد افزود: ضروری است برای ایجاد آرامش و ثبات در جامعه کارگری، برنامه‌ریزی دقیق و مؤثری از سوی مسئولان انجام شود.

راستگو با اشاره به وضعیت بحرانی برخی واحدهای تولیدی گفت: از سازمان صمت فارس انتظار می‌رود گزارشی جامع از شرایط واحدهای دچار مشکل، پیامدهای اقتصادی و موارد مرتبط با تعدیل نیرو ارائه کند تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات دقیق صورت گیرد.

وی افزود: با وجود آگاهی از مشکلات، تلاش می‌کنیم شرایط کشور و حساسیت‌های موجود را در نظر بگیریم. در حالی که خانواده‌ها با وجود دشواری‌ها همراه با نوزادان خود در صحنه حضور دارند، مسئولیت ما سنگین‌تر می‌شود.

راستگو ضمن قدردانی از همراهی نهادهای امنیتی عنوان کرد: همکاری این نهادها در بسیاری موارد مؤثر بوده و نبود این همراهی می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. در برخی واحدها چندین ماه حقوق پرداخت نشده است؛ اگر کارفرما توان اداره کارخانه را ندارد، باید مدیریت را واگذار کند.

وی یادآور شد: در گذشته در صورت بروز مشکل در یک کارخانه، دولت برای مدتی مشخص مدیریت آن را برعهده می‌گرفت تا مسائل حل شود، اما امروز حمایت‌ها بیشتر به سمت سرمایه‌گذاران متمایل است تا کارگران. این در حالی است که برای برخی مأموریت‌های خارجی مبالغ قابل توجهی هزینه می‌شود، اما کارگران در سخت‌ترین شرایط کمترین دریافتی را دارند و این وضعیت قابل قبول نیست.

راستگو با اشاره به برنامه‌های هفته کارگر گفت: در برنامه‌های هفته کارگر که از پنجم تا یازدهم اردیبهشت برگزار می‌شود انتظار داریم دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه معاونت فرهنگی، در صدور مجوزها و همکاری‌های لازم فعال باشند. در چهار دهه گذشته هیچ یک از تجمعات کارگری خانه کارگر مشکلی ایجاد نکرده و همواره با دعوت از مسئولان همراه بوده است.

وی حضور مسئولان عالی‌رتبه همچون وزیر، استاندار یا رئیس جمهور در جمع کارگران را حامل پیام احترام و توجه به این قشر دانست و گفت: چنین حضوری می‌تواند امید را در جامعه کارگری تقویت کند.

راستگو تأکید کرد: جامعه کارگری شریف‌ترین و مظلوم‌ترین قشر جامعه است و در عین حال واقعی‌ترین کارشناسان اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اگر یک کارشناس اقتصادی بتواند با ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه‌های زندگی خود را تا پنجم ماه مدیریت کند، من شخصاً حاضر به دریافت جایزه صلح نوبل و تقدیم آن هستم، اما کارگران با همین مبالغ اندک زندگی خود را اداره می‌کنند و صدایی از آنان شنیده نمی‌شود.

وی افزود: در حالی که کارگران بدون پشتوانه مالی با صبر و تحمل ادامه می‌دهند، برخی اقشار برخوردار با وجود امکانات فراوان بیشترین اعتراض‌ها را دارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با قدردانی از همراهی برخی مدیران و مسئولان، بر ضرورت حمایت مؤثرتر از فعالیت‌های کارگری تأکید کرد.

راستگو با بیان اینکه مجموعه خانه کارگر فارس بدون اتکا به حمایت‌های مالی کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کند گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۵۰ رشته آموزشی رایگان شامل دوره‌های کامپیوتر، خیاطی و سایر آموزش‌های مهارتی در این مرکز برگزار می‌شود و مشاوره‌های تخصصی نیز بدون دریافت هزینه ارائه می‌شود. این اقدامات صرفاً بر پایه ظرفیت‌های داخلی انجام شده است.

وی تعداد افراد تحت پوشش دفترچه‌های این مرکز را حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود: با وجود این حجم فعالیت و خدمات تاکنون هیچ مقام مسئولی برای قدردانی یا حمایت عملی مراجعه نکرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس همچنین به استفاده کارگران و خانواده‌ها از امکانات ورزشی مجموعه اشاره کرد و گفت: این امکانات با تخفیف ویژه در اختیار کارگران قرار دارد و بدون دریافت کمک بیرونی ایجاد شده است. انتظار می‌رود اصناف و نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نمایندگان و مسئولانی که در کنار جامعه کارگری هستند بیان کرد: خانه کارگر همواره از مدیرانی که صادقانه در کنار کارگران قرار می‌گیرند حمایت کرده و از هرگونه بی‌احترامی به آنان جلوگیری کرده است.

راستگو با قدردانی از مدیران حوزه درمان تأمین اجتماعی فارس گفت: مدیریت درمان استان در مدت کوتاه تلاش‌های قابل توجهی انجام داده، اما وضعیت کنونی حوزه درمان تأمین اجتماعی رضایت‌بخش نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح ساختارها است.

وی با اشاره به وضعیت بازنشستگان گفت: بیش از ۹۰ درصد مشکلات بازنشستگان و کارگران مستقیماً با سازمان تأمین اجتماعی مرتبط است. وعده داده شده حقوق بازنشستگان در روزهای جاری پرداخت شود و امیدواریم این تعهد عملی شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس تأکید کرد: خانه کارگر هیچ مطالبه شخصی ندارد و تمامی درخواست‌ها صرفاً برای ارتقای کیفیت جلسات، بهبود خدمات کارگری و تقویت ساختارهای حمایتی مطرح می‌شود.

وی با اشاره به تراکم جلسات و محدودیت زمانی مدیران گفت: انتظار می‌رود در میان برنامه‌های متعدد، زمانی مشخص برای بررسی مسائل جامعه کارگری اختصاص یابد. جامعه کارگری با وجود مشکلات فراوان، همواره همراه بوده و نیازمند توجه و حمایت جدی است.

راستگو در پایان ابراز امیدواری کرد مشکلات حوزه کارگری، درمان و واحدهای تولیدی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مسئولان برطرف شود.

انتهای پیام/