اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی شوش به ابلاغ نشدن مصوبه دستمزد
بازنشستگان تامین اجتماعی شوش با برگزاری یک گردهمایی در ساختمان تامین اجتماعی، به تاخیر در ابلاغ مصوبه مزدی شورایعالی کار اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان شوش با حضور در ساختمان تامین اجتماعی این شهر گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی شورایعالی کار اعلام کنند.
این گروه از بازنشستگان، با تأکید بر ارتباط حیاتی این مصوبه با معاش و زندگیِ میلیونها کارگر و بازنشسته، خواستار تسریع در ابلاغ و اجرای آن طبق قانون شدند و گفتند؛ انتظار داشتیم همانگونه که مردم در شرایط جنگی همواره از کیان و خاک میهن دفاع کردند مسئولین ذیربط نیز چارهای برای معیشت آنها بیندیشند. در ابلاغ مصوبه شورای عالی کار تعلل نکنند و بیش از این، آنها را تحت فشار قرار ندهند.
این افراد با اشاره به افزایش هزینههای زندگی و بیتوجهی به وعدههای داده شده، از مسئولان خواستند اقدامات عملی برای ابلاغ مصوبه مزدی و بهبود شرایط بازنشستگان در نظر گرفته شود.
شرکتکنندگان در ادامه این گردهمایی با اشاره به مصوبه ستاد تسهیل ورفع موانع کسب کار به عنوان یکی از نگرانیهای مطرح شده از سوی برخی کارفرمایان گفتند ؛ طی هفتههای اخیر در ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار، مصوبهای در حمایت از کارفرمایان در حوزه تعهدات حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده که طبق آن، کارفرمایان فرصت خواهند داشت تا بدهی معوق حق بیمه خود را با سه ماه تنفس و در اقساط ۳۶ ماهه پرداخت کنند.
او افزود: همچنین طبق این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به پرداخت بیمه درمان این کارگران تا پایان خرداد ماه شده است. و نگرانیهایی را در خصوص فشار احتمالی بر منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی افزایش داده است.
او گفت: بازنشستگان معتقدند که دولت نباید وظایف ذاتی و قانونی خود را به سمت سازمان تأمین اجتماعی هدایت کند، چرا که این سازمان با جمعیت تحت پوشش حدود ۵۰ میلیون نفر، در صورت بروز مشکل، با عواقب جبرانناپذیری روبرو خواهد شد.
این گردهمایی، با وجود طرح دغدغههای مهم و حساس بازنشستگان، در فضایی آرام و به دور از تنش برگزار شد.