به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی تماس تعدادی از بازنشستگان متقاضی وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی سازمان تامین اجتماعی، پیگیری‌های ایلنا حاکی ازعدم واریز وام این بازنشستگان است.

طبق اعلام چند تن از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که در تهران اقدام به تقاضای وام کرده‌اند، گویا بخش قابل توجهی از این کارگران بازنشسته که در تابستان ثبت نام وام را انجام داده و مراحل دریافت وام را تکمیل کردند، باوجود دریافت پیامک مربوطه در بهمن‌ماه، پس از مراجعه به شعب بانک رفاه در اسفند، با پاسخ منفی از سوی شعب برای پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی مواجه شدند.

در پی مراجعه حضوری تنی چند از بازنشستگان متقاضی، مسئولان شعب بانک رفاه بروز جنگ رمضان و شرایط بحرانی را علت‌ عدم پرداخت وام بازنشستگان عنوان کردند.

پرویز احمدی پنجکی (عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات) در توضیح این مسئله اظهار کرد: بنابر اطلاع واصله از مسئولان تامین اجتماعی، قرار است پرداخت وام بازنشستگانی که در سال گذشته پیامک تایید برای آن‌ها ارسال شده، پس از پایان واریز حقوق فروردین بازنشستگان آغاز شود.

این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به نگرانی بازنشستگان از تاخیر چندماهه در واریز وام پنجاه میلیون تومانی که مبلغ آن نیز به شدت ناکافی‌ست و نمی‌تواند گره‌گشای زندگی بازنشستگان باشد؛ گفت: طبق وعده مسئولان قرار است در هفته اول اردیبهشت ماه، یعنی چند روز پس از واریز کامل مستمری فروردین، وام این گروه از بازنشستگان پرداخت شود.

وی ضمن انتقاد از تاخیر مقامات دولت در ابلاغ مصوبه مزدی سال جدید، خواستار اجرای سریع‌تر این مصوبه شد و بر تاثیر فوری آن بر مستمری بازنشستگان کارگری تاکید کرد.

انتهای پیام/