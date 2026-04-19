مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ تمدید شد+جزئیات
کد خبر : 1775133
مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ مربوط به فروردین ۱۴۰۵ مطابق روال اعلامی قبل، تا پایان اردیبهشت سال جاری برقرار است.
به گزارش ایلنا، مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تمدید شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ ماههای دی، بهمن و اسفند سال ۱۴۰۴ که قبلا تا پایان فروردین اعلام شده بود تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.
همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که مهلت استفاده از اعتبار مربوط به فروردین ۱۴۰۵ مطابق روال اعلامی قبل، تا پایان اردیبهشت سال جاری برقرار است.