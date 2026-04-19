حقوق بازنشستگان کشوری امروز واریز می‌شود +مبالغ

براساس اخبار، حقوق بازنشستگان کشوری امروز واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اخبار واصله از صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق فروردین بازنشستگان کشوری و وظیفه بگیران امروز ۳۰ فروردین ماه به حساب آنان واریز می‌شود.

حقوق کلیه بازنشستگان و موظفینی که تا پایان سال ۱۴۰۴ بازنشسته، از کار افتاده و یا فوت شده‌اند به میزان ۲۰ درصد (۲۰٪) نسبت به حقوق پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و علاوه بر ضریب سالیانه، مبلغ ثابت ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال نیز به حقوق بازنشستگان افزوده شده است.

همچنین مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر مبنای ۳۰ درصد تفاوت حقوق با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز اعمال می‌شود.

 

 

