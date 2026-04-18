خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
یک نماینده مجلس:

مصوبه مزد کارگران شنبه ابلاغ می‌شود / کارگاه‌های متأثر از جنگ استثنا می‌شوند؟

کد خبر : 1774644
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران در روز شنبه خبر داد و گفت: تنها کارگاه‌های متأثر از شرایط جنگی، آن هم در چارچوبی مشخص و با توافق جمعی، امکان مستثنی شدن از این مصوبه را خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده در این شورا، مصوبه مربوط به دستمزد کارگران که در اسفندماه به تصویب رسیده، عیناً روز شنبه ابلاغ خواهد شد. 

وی افزود: بر مبنای این تصمیم، اجرای مصوبه برای تمامی کارگاه‌ها الزامی است و تنها در موارد خاص، برخی کارگاه‌ها که به‌طور مستقیم از شرایط جنگی متأثر شده‌اند، می‌توانند از شمول این مصوبه مستثنی شوند. 

این نماینده مجلس تصریح کرد: اعمال هرگونه استثنا نیز منوط به طی یک فرآیند مشخص و با اتکا به توافق و پیمان جمعی میان کارگران و کارفرمایان خواهد بود و خارج از این چارچوب، امکان عدول از مصوبه وجود ندارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید