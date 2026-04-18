به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده در این شورا، مصوبه مربوط به دستمزد کارگران که در اسفندماه به تصویب رسیده، عیناً روز شنبه ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: بر مبنای این تصمیم، اجرای مصوبه برای تمامی کارگاه‌ها الزامی است و تنها در موارد خاص، برخی کارگاه‌ها که به‌طور مستقیم از شرایط جنگی متأثر شده‌اند، می‌توانند از شمول این مصوبه مستثنی شوند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اعمال هرگونه استثنا نیز منوط به طی یک فرآیند مشخص و با اتکا به توافق و پیمان جمعی میان کارگران و کارفرمایان خواهد بود و خارج از این چارچوب، امکان عدول از مصوبه وجود ندارد.

