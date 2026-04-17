آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از فردا/ افزایش اعمال نشد

پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی از فردا عصر آغاز می شود.

به گزارش ایلنا، براساس اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان از شنبه عصر آغاز می‌شود و براساس حروف الفبا تا ۷۲ ساعت ادامه خواهد داشت. 

این در حالیست که بازنشستگان تامین اجتماعی از عدم ابلاغ افزایش مستمری و اجرایی نشدن آن در فروردین انتقاد دارند؛ این بازنشستگان می‌گویند: در حالیکه حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری افزایش یافته، عادلانه نیست ما حقوق سال قبل را بگیریم

گفتنی ست بازنشستگان دولت از فروردین مشمول افزایش حقوق به اضافه مرحله سوم متناسب‌سازی شده اند.

 

