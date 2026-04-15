سازمان تامین اجتماعی اطلاعیه داد؛
آغاز پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر ۲۹ فروردین
پرداخت حقوق فروردین ماه بیش از پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی از عصر روز شنبه ۲۹ فروردین آغاز و به تدریج طی ۷۲ ساعت بهترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با عنایت به عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ ۰و متعاقب آن عدم امکان تصویب جزئیات افزایش مستمریهای سال جدید در ارکان سازمان تامین اجتماعی، مستمری واریزی فروردین ماه به صورت علیالحساب و بر اساس آخرین حکم سال گذشته بازنشستگان و مستمریبگیران خواهد بود.
خاطرنشان میشود با عنایت به تاکیدات و اهتمام مدیریتعالی سازمان جهت اجرای مرحله سوم و نهایی متناسبسازی(۳۰درصد) طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی؛ پس از ابلاغ رسمی بخشنامه مذکور و انجام مراحل قانونی از جمله محاسبه و تهیه لیستهای مربوطه توسط واحدهای اجرایی و بررسی و صحت سنجی اطلاعات و همچنین تامین منابع، زمانبندی پرداخت مابهالتفاوت افزایش سالانه و مبالغ متناسبسازی مشمولین از طریق سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
گفتنی است با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانههای الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از هفته دوم اردیبهشت ماه مقدور است.
در پایان یادآور میشود؛ تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانهروزی پاسخگوی سوالات ذینفعان میباشد.