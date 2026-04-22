در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

«رشد اقتصادی پایدار» مستلزم مدیریت دستمزد و تورم است/ بانک‌ها عرصه را بر تولید تنگ کرده‌اند

رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گلستان با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع دستمزد در سال ۱۴۰۵ گفت: رشد اقتصادی پایدار مستلزم مدیریت هوشمندانه در حوزه دستمزدها و کنترل نرخ تورم است.

رسول گرگیج در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی اظهار کرد: نرخ بهره بالای تسهیلات بانکی که در حال حاضر به بیش از ۲۳ درصد می‌رسد، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای تداوم فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است و می‌تواند روند توسعه را با کندی مواجه کند. 

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار دارد، افزود: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با تصویب قوانین کارآمد و تسهیل‌گر، مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کرده و موانع پیش‌روی بخش تولید را کاهش دهند. 

رئیس کمیسیون اقتصادی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گلستان همچنین به ظرفیت‌های گسترده این استان برای توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: گلستان از ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد اقتصادی و افزایش سرانه درآمد برخوردار است و در این میان، نقش بانک‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید بسیار حیاتی است. 

گرگیج تصریح کرد: تحقق اقتصاد پویا در گرو تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات مناسب و حمایت مؤثر از طرح‌های تولیدی، در مسیر توسعه  نقش فعال‌تری ایفا کنند تا زمینه افزایش درآمد مردم و کاهش نرخ بیکاری فراهم شود. 

وی در ادامه با تأکید بر لزوم رفع موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری گفت: در صورت بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاران، می‌توان به شکل‌گیری اقتصادی پویا و شکوفا در استان گلستان تا پایان سال ۱۴۰۵ امیدوار بود.

 

 

 

