حقوق فروردین شاغلین نیروهای مسلح واریز شد/ زمان پرداخت حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صنفی صندوق لشکری به ایلنا گفت: از ساعاتی پیش حقوق فروردین‌ماه کارکنان فراجا و سپاه با اعمال افزایش حقوق سالیانه واریز شد.

وی گفت: حقوق فروردین‌ ماه کارکنان نیروهای مسلح با احتساب ۲۰ درصد افزایش سالیانه و به همراه حق فوق‌العاده خاص انجام شده است. در ضمن حقوق پرسنل آجا هم به زودی واریز خواهد شد و در مراحل پرداخت است.

رهبر در پایان گفت: امیدواریم زمان واریز و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز به زودی اطلاع‌رسانی شود؛ آنطور که شنیده‌ایم خبرهای خوبی برای بازنشستگان در مورد افزایش سالیانه، همسان‌سازی و فوق‌العاده خاص در راه است.

