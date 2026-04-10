در تماس با ایلنا مطرح شد؛
حقوق فروردین شاغلین نیروهای مسلح واریز شد/ زمان پرداخت حقوق بازنشستگان
حقوق فروردین ماه کارکنان نیروهای مسلح با احتساب ۲۰ درصد افزایش سالیانه و به همراه حق فوقالعاده خاص پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صنفی صندوق لشکری به ایلنا گفت: از ساعاتی پیش حقوق فروردینماه کارکنان فراجا و سپاه با اعمال افزایش حقوق سالیانه واریز شد.
وی گفت: حقوق فروردین ماه کارکنان نیروهای مسلح با احتساب ۲۰ درصد افزایش سالیانه و به همراه حق فوقالعاده خاص انجام شده است. در ضمن حقوق پرسنل آجا هم به زودی واریز خواهد شد و در مراحل پرداخت است.
رهبر در پایان گفت: امیدواریم زمان واریز و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز به زودی اطلاعرسانی شود؛ آنطور که شنیدهایم خبرهای خوبی برای بازنشستگان در مورد افزایش سالیانه، همسانسازی و فوقالعاده خاص در راه است.