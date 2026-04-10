خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

ماه‌ها انتظار یک بازنشسته برای وام ۵۰ میلیون تومانی/ بازهم باید صبر کنیم!

کد خبر : 1771355
لینک کوتاه کپی شد.

یک بازنشسته کارگری گفت: از تابستان تا امسال در صف دریافت وام ضروری مانده است.

یک بازنشسته کارگری ساکن تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، از مرارت‌های بسیار و انتظار طولانی برای دریافت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی انتقاد کرد. 

او گفت: بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه یعنی در تابستان برای دریافت وام ثبت نام کردم؛ همه مدارکم هم تکمیل بود؛ چند ماه هیچ خبری نشد؛ بهمن به من پیامک دادند که به کانون بازنشستگان مراجعه کنم و کارهای اداری واریز وام را انجام دهم اما بازهم موفق به دریافت وام نشدم! 

این بازنشسته که معتقد است ارزش ۵۰ میلیون تومان بعد از چند ماه انتظار به شدت سقوط کرده و دیگر کارایی ندارد، هنوز هم وام خود را دریافت نکرده؛ او در تشریح ادامه ماجرا می‌گوید: بعد از انجام کارهای اداری، در روزهای قبل از جنگ اخیر به بانک معرفی شدم اما یکباره با شروع جنگ، کارها متوقف شد. 

او اواسط فروردین در میانه جنگ به شعبه مربوطه بانک رفاه مراجعه کرده اما پاسخ شنیده که فعلاً پرداخت مقدور نیست و بازهم باید صبر کنید! 

این بازنشسته تهرانی، بعد از بیش از ۹ ماه انتظار برای وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی می‌گوید: چرا معیشت بازنشستگان جدی گرفته نمی‌شود؟ دیگر از انتظار و رفت و آمدهای مکرر برای گرفتن ۵۰ میلیون تومان خسته شده ام؛ اگر منابع ندارند یا نمی‌توانند، چرا اطلاعیه ثبت نام وام می‌دهند؟!

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار