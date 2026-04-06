۱۴ توصیه برای پایداری و تابآوری کسبوکارهای کوچک، خرد و خانگی در شرایط جنگی
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته پیشنهادی شامل ۱۴ توصیه کلیدی و راهبردی برای پایداری و تابآوری کسبوکارهای کوچک، خرد و خانگی در شرایط جنگی را با بهره گیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه و کرونا و با مشارکت تخصصی فعالان اقتصادی و اجتماعی تدوین کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت اشتغال وزارت کار اعلام کرد: در شرایط جنگ و بحران، تداوم فعالیت کسبوکارهای خرد، کوچک و خانگی بهعنوان یکی از ارکان پایداری اقتصادی و اجتماعی، اهمیت کلیدی و اساسی دارد.
این دسته از کسبوکارها بهرغم آسیبپذیری بالا، در صورت برخورداری از راهبردهای مناسب، میتوانند نقش مؤثری در حفظ اشتغال، تأمین نیازهای محلی و کاهش اثرات منفی بحران ایفا کنند.
این معاونت عنوان کرد: مهمترین اولویت برای کسبوکارها، حفظ وضعیت موجود با هدف جلوگیری از تشدید خسارات و آسیبهاست.