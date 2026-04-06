مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد:
پیگیری برنامههای تحولی و اصلاحی در تأمین اجتماعی در شرایط جنگی +جزئیات
مصطفی سالاری در جلسه بررسی وضعیت طرح بهبود ساختار سازمانی گفت: شرایط جاری کشور نباید مانعی برای پیگیری برنامههای تحولی و اصلاحی شود.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در دیدار با جمعی از معاونین و مدیران سازمان گفت: سازماندهی مناسب برای استمرار امور سازمان با توجه به شرایط جاری، در اولویت و در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: برنامهریزی اولیه برای نحوه مواجه سازمان بر اساس سناریوهای قابل تصور در خصوص جنگ تحمیلی طراحی شده است و با توجه به شاخصهایی نظیر شرایط اقتصادی کشور، اشتغال، درآمدها و وصول حقبیمه، افزایش تعهدات و مستمریها و موارد اصلی دیگر، برنامههای جامع و تکمیلی توسط کارشناسان طراحی می شود.
او اضافه کرد: در کنار بسیاری از اقدامات قابل پیشبینی برای اقدام در وضعیت جنگ، برخی برنامهها و موضوعات حتی در شرایط غیرجنگی نیز برای سازمان ضروری و لازم بوده که باید پیگیری آنها را ادامه دهیم.
سالاری در ادامه این جلسه گفت: موضوع ساماندهی ساختار سازمانی و برنامههای اصلاح فرایندها و تحول دیجیتال بویژه در حوزه بیمهای باید تسریع شود.
وی افزود: در این شرایط ایجاد تحول در خدمات غیرحضوری با اولویت برخی خدمات مهمتر نظیر؛ بیمه متمرکز، محاسبه ضریب مقطوع پیمان و بازرسی الکترونیک دفاتر باید در دستور کار ویژه باشد و پیگیری و نظارت مستمر بر پیشبرد آنها صورت گیرد.
او گفت: در شرایط امروز باید برنامه قبلی در خصوص بازنگری و چابکسازی در ساختار ستاد مرکز و مدیریتهای درمان و ادارات کل استانها، فضاهای فیزیکی و بهرهبرداری بهینه از اماکن متعلق به سازمان با سرعت بیشتری صورت گیرد.
در جریان این جلسه همچنین برخی از موضوعات مربوط به فعالیت جاری سازمان تأمیناجتماعی و گزارش معاونین و مدیران سازمان در خصوص عملکرد حوزههای مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.