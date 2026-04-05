به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه حملات به تأسیسات صنعتی، روز گذشته چند مجتمع پتروشیمی از جمله شرکت‌های پتروشیمی فجر ۱، فجر 2، بندر امام خمینی، رازی و کارون هدف اصابت قرار گرفتند که در پی آن، تعدادی از کارگران این واحدها دچار حادثه شدند.

«ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با تشریح آخرین آمار تأیید شده به ایلنا گفت: بر اثر این حملات، در شرکت پتروشیمی فجر ۱ سه نفر از کارگران و در شرکت پتروشیمی فجر ۲ نیز سه نفر دیگر از کارگران به شهادت رسیده‌اند. هویت این شهدا توسط مراجع ذی‌ربط در حال نهایی شدن است و پس از تکمیل روند شناسایی، اعلام عمومی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مجروحان افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی ۶ نفر از کارگران مجروح شده‌اند. همچنین در شرکت پتروشیمی فجر ۱ سه نفر و در شرکت پتروشیمی فجر ۲ نیز سه نفر از کارگران آسیب دیده‌اند. در پتروشیمی رازی ۵ نفر و در پتروشیمی کارون ۲ نفر دچار جراحت شده‌اند که همگی به مراکز درمانی منتقل شده و تحت مراقبت قرار دارند.

به گفته پیرایش، عملیات آواربرداری در محل حادثه به طور کامل به پایان رسیده و محوطه‌های درگیر حادثه ایمن‌سازی شده‌اند. او تأکید کرد که تمرکز اصلی در حال حاضر بر درمان مجروحان و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های کارگران شهید و حادثه‌دیده است.

