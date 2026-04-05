خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

آخرین وضعیت پتروشیمی‌های ماهشهر/ ۶ کارگر شهید و ۱۹ کارگر مجروح شدند

آخرین وضعیت پتروشیمی‌های ماهشهر/ ۶ کارگر شهید و ۱۹ کارگر مجروح شدند
کد خبر : 1769579
لینک کوتاه کپی شد.

در پی حملات اخیر به مجموعه‌های پتروشیمی در منطقه بندر امام و ماهشهر، منابع کارگری از شهادت شش کارگر در شرکت‌های «فجر ۱» و «فجر ۲» و مجروحیت ۱۹ کارگر در چند مجتمع پتروشیمی دیگر خبر می‌دهند؛ همزمان اعلام شده است عملیات آواربرداری به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه حملات به تأسیسات صنعتی، روز گذشته  چند مجتمع پتروشیمی از جمله شرکت‌های پتروشیمی فجر ۱، فجر 2، بندر امام خمینی، رازی و کارون هدف اصابت قرار گرفتند که در پی آن، تعدادی از کارگران این واحدها دچار حادثه شدند.

«ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با تشریح آخرین آمار تأیید شده به ایلنا گفت: بر اثر این حملات، در شرکت پتروشیمی فجر ۱ سه نفر از کارگران و در شرکت پتروشیمی فجر ۲ نیز سه نفر دیگر از کارگران به شهادت رسیده‌اند. هویت این شهدا توسط مراجع ذی‌ربط در حال نهایی شدن است و پس از تکمیل روند شناسایی، اعلام عمومی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مجروحان افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی ۶ نفر از کارگران مجروح شده‌اند. همچنین در شرکت پتروشیمی فجر ۱ سه نفر و در شرکت پتروشیمی فجر ۲ نیز سه نفر از کارگران آسیب دیده‌اند. در پتروشیمی رازی ۵ نفر و در پتروشیمی کارون ۲ نفر دچار جراحت شده‌اند که همگی به مراکز درمانی منتقل شده و تحت مراقبت قرار دارند.

به گفته پیرایش، عملیات آواربرداری در محل حادثه به طور کامل به پایان رسیده و محوطه‌های درگیر حادثه ایمن‌سازی شده‌اند. او تأکید کرد که تمرکز اصلی در حال حاضر بر درمان مجروحان و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های کارگران شهید و حادثه‌دیده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار