بیانیه WFTU علیه تحریم سوخت و تشدید تجاوز آمریکا علیه کوبا

به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری “WFTU” طی بیانیه‌ای تشدید محاصرهٔ اقتصادی، سیاسی و انرژی جدید از سوی ایالات متحده علیه کوبا را به‌صراحت و به‌شدت محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است:

دستور اجرایی اخیر دولت ترامپ که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۴ ( ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶) علیه کوبا اعلام شد، با هدف انسداد کامل عرضه سوخت به کوبا، از طریق تهدید، اجبار و باج‌گیری علیه کشورهای ثالث تلاش کرده تا این کشور را دچار بحران کند. دولت ایالات متحده آمریکا با تهدید به اعمال تعرفه بر واردات از کشورهایی که به کوبا نفت می‌فروشند یا تأمین می‌کنند، تلاش می‌کند محاصره مطلق سوخت را اعمال کند و سیاست جنایتکارانه دیرینه علیه مردم کوبا را تشدید کنند.

این تشدید محاصره مستقیماً شرایط اساسی زندگی کارگران و مردم کوبا را هدف قرار می‌دهد. محدودیت‌های سوخت بر بیمارستان‌ها، تولید برق، توزیع مواد غذایی، حمل و نقل، خدمات عمومی، و فعالیت‌های تولیدی تأثیر می‌گذارد. این یک جنگ اقتصادی است که آگاهانه و به‌هدف شدت بخشیدن به کمبودها، ایجاد رنج، و بی‌ثبات کردن جامعهٔ کوبا طراحی شده است.

بیش از شش دهه است که محاصره امپریالیستی به دنبال خفه کردن اقتصاد کوبا، سرنگونی روند انقلابی آن و مجازات مردمی بوده است که مسیر حاکمیت، عدالت اجتماعی و کرامت را انتخاب کرده‌اند. با وجود این حملات، کوبا حتی در شرایط تجاوز دائمی به مراقبت‌های بهداشتی عمومی، آموزش، حمایت اجتماعی عمل کرده و از همبستگی بین‌المللی دفاع کرده است.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، بهانه‌های تحریک‌آمیز و دروغین دولت ایالات متحده از جمله: ادعای پوچ مبنی بر اینکه کوبا تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده است را محکوم می‌کند. این دروغ‌ها توهین به شعور جامعهٔ بین‌المللی است. کوبا هیچ مردمی را تهدید نمی‌کند، هیچ سرزمین خارجی‌ای را اشغال نمی‌کند، و دست به هیچ تحریمی نمی‌زند. برعکس، این کشور در طریق صلح‌آمیز گام می‌زند و به دلیل همبستگی و همکاری با مردم سراسر جهان مورد احترام قرار می‌گیرد.

این اقدام جدید نقض آشکار قوانین بین‌المللی، عملی از زورگویی فراسرزمینی و تلاشی آشکار برای دیکته کردن روابط تجاری مستقل کشورهای مستقل است. این امر مسیر خطرناک سیاست خارجی ایالات متحده را که مبتنی بر زور، ارعاب، و پیگیری سلطهٔ امپریالیستی به‌ویژه در آمریکای لاتین و حوضهٔ کارائیب است را تأیید می‌کند و با اعلامیهٔ منطقه در مقام منطقهٔ صلح در تضاد مستقیم است. “فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری” (“WFTU”) همبستگی کامل خود را با دولت انقلابی کوبا و مردم قهرمان کوبا ابراز می‌کند، همبستگی کامل با دولتی انقلابی و مردمی قهرمان که بارها آمادگی‌شان را برای گفتگو بر اساس برابری حاکمیت، احترام متقابل، و مداخله نکردن در امور داخلی دیگر کشورها نشان داده‌اند در حالی که از استقلال و دستاوردهای انقلابی خود قاطعانه دفاع می‌کنند.

