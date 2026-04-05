شهادت یک کارگر عراقی و مصدومیت دو کارگر ایرانی در جریان حمله هوایی به پایانه تجاری شلمچه

منابع کارگری در استان خوزستان با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: در جریان حمله هوایی روز شنبه ۱۵ فروردین آمریکا ورژیم صهیونیستی به پایانه تجاری شلمچه در خرمشهر یک کارگر راننده عراقی شهید و دو کارگر ایرانی تخلیه بار مجروح شده اند.

گفتنی است در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۱۵ فروردین، پایانه تجاری مرزی شلمچه در خرمشهر مورد تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.

