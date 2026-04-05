خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت یک کارگر عراقی و مصدومیت دو کارگر ایرانی در جریان حمله هوایی به پایانه تجاری شلمچه

کد خبر : 1769527
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان حمله هوایی آمریکا ورژیم صهیونیستی به پایانه تجاری شلمچه یک کارگر راننده عراقی شهید و دو کارگر ایرانی تخلیه بار مجروح شده اند.

منابع کارگری در استان خوزستان با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: در جریان حمله هوایی روز شنبه ۱۵ فروردین آمریکا ورژیم صهیونیستی به پایانه تجاری شلمچه در خرمشهر یک کارگر راننده عراقی شهید و دو کارگر ایرانی تخلیه بار مجروح شده اند. 

گفتنی است در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۱۵ فروردین، پایانه تجاری مرزی شلمچه در خرمشهر مورد تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار