شهادت یک کارگر عراقی و مصدومیت دو کارگر ایرانی در جریان حمله هوایی به پایانه تجاری شلمچه
در جریان حمله هوایی آمریکا ورژیم صهیونیستی به پایانه تجاری شلمچه یک کارگر راننده عراقی شهید و دو کارگر ایرانی تخلیه بار مجروح شده اند.
منابع کارگری در استان خوزستان با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: در جریان حمله هوایی روز شنبه ۱۵ فروردین آمریکا ورژیم صهیونیستی به پایانه تجاری شلمچه در خرمشهر یک کارگر راننده عراقی شهید و دو کارگر ایرانی تخلیه بار مجروح شده اند.
گفتنی است در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۱۵ فروردین، پایانه تجاری مرزی شلمچه در خرمشهر مورد تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.