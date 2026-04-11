یک فعال کارگری در گفتگو با ایلنا:
کارگران را اخراج نکنید/ لزوم توجه به وضعیت تامین اجتماعی
یک فعال کارگری گفت: باید سازوکار مشخصی برای حمایت از کارگران تعریف شود تا این حمایتها بهصورت عملی و مؤثر باشد و قابلیت تحقق داشته باشد.
سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در رابطه با وضعیت کارگران در دوره جنگ و روزهای پس از آن، به خبرنگار ایلنا گفت: متاسفانه شرایط باعث شد برخی از کارگران در معرض اخراج قرار بگیرند. برخی از آنان اخراج شدهاند و عدهای دیگر نیز نگران از دست دادن شغل خود هستند.
وی افزود: دولت آقای پزشکیان باید توجه داشته باشد که کارگرانی که تا به امروز در این شرایط دشوار و حتی در وضعیت جنگی ایستادگی کردهاند، شایسته چنین برخوردی نیستند. به جای آنکه کارگران اخراج شوند، لازم است حمایتهای لازم از آنان صورت پذیرد و بستههای حمایتی در نظر گرفته شود. در این مدت، بسیاری از کارگران با میل و اراده خود در محل کار حضور داشتهاند و ادامه فعالیت دادهاند، بنابراین این روند اخراج قابل قبول نیست.
وی گفت: باید سازوکار مشخصی برای حمایت از کارگران تعریف شود تا این حمایتها بهصورت عملی و مؤثر اجرا شود.
وی افزود: البته در این میان باید به وضعیت کارفرمایان نیز توجه داشت. کارفرمایان نیز در شرایط فعلی با محدودیتهایی مواجه هستند و نمیتوانند بهتنهایی بار این مشکلات را به دوش بکشند. لازم است دولت در کنار کارگران، از کارفرمایان نیز حمایت کند تا آنها بتوانند شرایط لازم برای حفظ نیروی کار را فراهم آورند.
وی گفت: در سطح جهانی نیز در چنین شرایطی، معمولاً دولتها با ارائه حمایتهای گسترده به کارفرمایان و کارگران، تلاش میکنند از بروز بحرانهای اجتماعی جلوگیری کنند. بهویژه در ابتدای بحران، حمایت از کارفرما اهمیت زیادی دارد تا بتواند از حقوق و معیشت کارگران خود دفاع کند.
فتاحی با اشاره به لزوم برقراری تعادل بین منافع کارگران و کارفرمایان از یک سو و تامین اجتماعی از سویی دیگر گفت: باید تعادلی میان حقوق کارفرما، کارگر و تأمین اجتماعی برقرار شود. تأمین اجتماعی نیز بهحق نیازمند منابع مالی است، چرا که پرداخت حقوق میلیونها بازنشسته بر عهده این سازمان است. حتی گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد این سازمان برای پرداخت حقوقها ناچار به دریافت وام از بانکها و دولت شده است.
وی افزود: بنابراین، دولت باید نقش حمایتی خود را در قبال سازمان تأمین اجتماعی نیز ایفا کند تا این سازمان بتواند به تعهدات خود عمل کند. در این راستا، برخی طرحها مانند ارائه کارتهای اعتباری به بازنشستگان نیز مطرح شده که میتواند به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند.
وی گفت: به نظر میرسد دولت باید بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند، چرا که این سازمان یکی از بزرگترین و مهمترین نهادهای اقتصادی کشور محسوب میشود و تقویت آن میتواند به بهبود وضعیت کارگران و بازنشستگان کمک کند.