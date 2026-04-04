دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام:
سه کارگر پتروشیمی فجر ماهشهر شهید شدند، سه نفر زیر آوار ماندهاند
در پی حمله به مجتمع پتروشیمی فجر در بندر امام، منابع کارگری از شهادت سه کارگر خبر میدهند؛ همزمان اعلام شده سه نفر دیگر همچنان زیر آوار هستند و در سایر پتروشیمیهای ماهشهر موردی گزارش نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه حملات به تأسیسات صنعتی در منطقه بندر امام، پتروشیمی فجر هدف حمله قرار گرفت که در پی آن، تعدادی از کارگران دچار حادثه شدند.
در همین راستا، «ابراهیم پیرایش» دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با اشاره به آخرین وضعیت این حادثه به ایلنا گفت: متأسفانه در پی حمله به پتروشیمی فجر، سه نفر از کارگران به نامهای هاشمپور، امامی و ممبینی به شهادت رسیدند.
وی افزود: همچنین سه نفر دیگر از کارگران همچنان زیر آوار ماندهاند و عملیات برای نجات آنها ادامه دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام در پایان تأکید کرد: بر اساس اطلاعات فعلی، در سایر مجموعههای پتروشیمی ماهشهر موردی گزارش نشده و پیگیریها برای مشخص شدن وضعیت نهایی حادثه ادامه دارد.