بیانیه خانه کارگر در محکومیت حمله دشمن به صنایع پتروشیمی تندگویان
خانه کارگر در محکومیت حمله دشمن به صنایع پتروشیمی تندگویان بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، خانه کارگر ایران با محکومیت حمله به واحد پتروشیمی شهید تندگویان، خواستار پیگیری حقوقی این موضوع شد.
در این بیانیه محکومیت آمده است:
خانه کارگر با محکومیت شدید نسبت به هرگونه تهدید یا آسیب واردشده به صنایع مهم و زیرساختی کشور، از جمله مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان، بر اهمیت راهبردی این مجموعه در چرخه تأمین مواد اولیه صنایع نساجی، بستهبندی غذایی و دارویی، و نقش مؤثر آن در صرفهجویی ارزی و تقویت اقتصاد ملی تأکید میکند.
پتروشیمی شهید تندگویان بهعنوان یکی از محورهای اصلی تولید محصولات پلیمری کشور، نقش تعیینکنندهای در پشتیبانی از صنایع پاییندستی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از تولید داخلی دارد. هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه میتواند بر روند تولید ملی، امنیت شغلی کارگران و توسعه اقتصادی کشور آثار منفی برجای بگذارد.
اهمیت راهبردی پتروشیمی تندگویان و ضرورت صیانت از آن در شرایط تهدید؛ رویکردی کارگری است و بهعنوان تنها تولیدکننده PET و PTA در کشور، نقشی کلیدی در زنجیره ارزش صنعت بستهبندی، نساجی و بسیاری از صنایع پاییندستی ایفا میکند. این مجتمع علاوهبر جایگاه اقتصادی، بُعد مهمی در امنیت صنعتی و تداوم اشتغال هزاران کارگر دارد. از این رو هرگونه تهدید خارجی علیه زیرساختهای حیاتی کشور، بهویژه در منطقه خلیج فارس، مستقیماً بر امنیت شغلی و معیشتی کارگران این مجتمع تأثیر میگذارد.
در چنین شرایطی، خانه کارگر بهعنوان نهاد مدنی مدافع حقوق نیروی کار، وظیفه دارد با رویکردی آگاهانه و مطالبهمحور، مسئله صیانت از نیروی انسانی و تداوم فعالیت مجتمع را در کانون توجه قرار دهد.
جایگاه راهبردی تندگویان در اقتصاد و صنعت تنها در حجم تولید خلاصه نمیشود؛ بلکه در چند محور حیاتی قابل تحلیل است:
تأمین داخلی PET و جلوگیری از واردات
توقف تولید در این مجتمع بهمعنی وابستگی ناگهانی صنایع پاییندستی به واردات و افزایش شدید هزینههاست.
نقش کلیدی در صنایع غذایی، نوشیدنی، نساجی و بستهبندی
بیش از هزار واحد تولیدی بهطور مستقیم به محصولات این مجتمع وابستهاند.
افزایش ارزش افزوده در زنجیره پارازایلین تا پلیمر
تبدیل خوراک پایه به محصول نهایی با ارزش بالا، این مجتمع را به یک دارایی ملی تبدیل کرده است.
در فضای پرتنش خلیج فارس، زیرساختهای صنعتی همواره در معرض خطرهای بالقوه قرار میگیرند. هرچند وظیفه تحلیل نظامی و امنیتی بر عهده نهادهای مسئول است، اما از منظر کارگری میتوان گفت:
تهدید علیه این مجتمع یعنی تهدید علیه معیشت کارگران
توقف تولید، حتی کوتاهمدت، منجر به کاهش درآمد، تعطیلی بخشی از خطوط، و فشار روحی بر نیروی کار میشود
هرگونه آسیب به تجهیزات تخصصی موجب ماهها توقف بازسازی و هزینههای سنگین میشود
در نتیجه امنیت صنعتی بهطور مستقیم با امنیت شغلی گره خورده است.
خانه کارگر بهعنوان نماینده قانونی و صنفی نیروی کار، در چنین شرایطی رسالتهایی دارد
که این اقدامات به حفظ جان کارگران و استمرار تولید کمک میکند.
پتروشیمی تندگویان یکی از ستونهای اصلی صنعت پلیمر کشور است. اهمیت آن فراتر از مرزهای صنعتی بوده و مستقیماً با هزاران خانواده کارگری گره خورده است. صیانت از این واحد در شرایط تنش منطقهای، نهتنها یک ضرورت صنعتی بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.
خانه کارگر با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و صنفی خود، میتواند و باید نقشی فعال در پاسداری از حقوق کارگران و پایداری تولید در این مجتمع ایفا کند. تقویت این نگاه، ضامن امنیت شغلی و زمینهساز توسعه پایدار صنعتی است.